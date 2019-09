Smtonosni uragan Dorian uskoro udara: 'Kuće možemo ponovo izgraditi, život ne'

Stanovnici Bahama pripremaju se u nedjelju na dolazak uragana Dorian koji je tijekom vikenda ojačao do 5. kategorije, javljaju agencije pozivajući se na američki Nacionalni centar za uragane (NHC).

"Očekuje se da će se iznimno opasna oluja obrušiti na Bahame u nedjelju obilnim kišama koje bi mogle potrajati dva dana, visokim valovima i jakim vjetrovima", priopćio je NHC.

Rano u nedjelju po lokalnom vremenu, uragan Dorian se nalazio 55 kilometara istočno od otoka Abaca, praćen vjetrovima od 260 kilometara na sat.

Premijer Hubert Minnis je pozvao stanovnike otoka Abaca i Grand Bahama da se upute na glavni otok kako bi izbjegli "opasnu i razornu oluju".

NEW: #NOAA20 captured this close-up of the eye of Category 5 #HurricaneDorian early this morning. @NHC_Atlantic now is describing this #hurricane as "catastrophic," and forecast to bring life-threatening storm surge, devastating winds to the northwestern #Bahamas. pic.twitter.com/Lkeb28c7xj