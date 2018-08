Smrtnost zbog toplinskih valova do 2080. ponegdje će rasti i do 2000 posto

Postotak smrtnosti zbog toplinskih valova mogao bi se povećati za 2000 posto u nekim dijelovima svijeta do 2080. godine, navodi se u studiji objavljenoj u stručnom časopisu PLOS Medicine.

Znanstvenici su odavna upozoravali na klimatske promjene koje će sa sobom donijeti sve ekstremnije vremenske uvjete širom svijeta, od toplinskih valova do uragana.

Autori napominju da je ovo najveća studija do sada koja istražuje smrtnost uslijed toplinskih valova, za koje predviđaju da će ojačati u učestalosti te intenzitetu.

''Budući toplinski valovi biti će sve češći, sve jači i trajat će puno dulje'', rekao je izvanredni profesor Yuming Guo na sveučilištu Monash u Australiji.

Nova studija obuhvatila je 20 zemalja na četiri kontinenta i autori su zaključili da je porast smrtnosti najvjerojatniji na ekvatoru.

Najteže pogođena Kolumbija mogla bi pretrpjeti 2000 posto više preuranjenih smrti zbog ekstremnih vrućina i to u razdoblju od 2031. do 2080., u usporedbi sa 1971. do 2010. godine, napominje Guo.

Filipini i Brazil također bi mogli imati drastično povećanje preuranjenih smrti.

Antonio Gasparrini, stručnjak s Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu, jedan od suautora studije, zabilježio je da je trenutačno nekoliko zemalja pogođeno drastičnim toplinskim valovima.

''(Ali) dobra je vijest ako ublažimo emisije stakleničkih plinova ... tada će istraženi utjecaj biti puno manji'', zaključio je Gasparrini.

