FOTO Smije se cijeli internet: I sam Biden našalio se zbog fotke sa svog rođendana

Američki predsjednik Joe Biden 20. studenog proslavio je 81. rođendan, a na Instagramu je tim povodom objavio fotografiju s proslave. Ispred njega je torta i toliko svjećica da torta uzgleda kao da je u plamenu. I sam se Biden našalio visokim brojem godina. "Hvala na rođendanskim željama. Čini se da kad navršiš 146 godina, ponestane mjesta za svijeće", napisao je i skupio 1,3 milijuna lajkova.

Internet je na neobičnu fotografiju odmah reagirao memeovima na račun predsjednika kojem ionako mnogi zamjeraju previše godina za obnašanje tako važne dužnosti.

Tako neki pišu da je je cijela Bijela kuća bila u opasnosti ili da ima svoju lomaču, neki su sutuaciju usporedili sa crtanim filmom, drugi su u memove ugurali Donalda Trumpa.

Drugi

Joe Biden’s bday cake is just a metaphor for the state of the world during his presidency. pic.twitter.com/V4DmCO39uw

nothing has ever been or will ever be funnier to me than this photo of Joe Biden with his birthday cake pic.twitter.com/gbtQn563Ag