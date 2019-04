Slovenska vlada će za novog veleposlanika u Hrvatskoj predložiti Vojislava Šuca

Slovenska vlada predložit će Vojislava Šuca, karijernog diplomata koji je karijeru počeo još u doba bivše Jugoslavije, za novog veleposlanika u Hrvatskoj. Šuca još čeka predstavljanje pred tamošnjim parlamentarnim Odborom za vanjske poslove, kao i odobrenje Hrvatske, no slovenska vlada očekuje da će i taj dio imenovanja proći bez problema, piše slovenski Dnevnik. Dosadašnji favorit za dužnost veleposlanika Marko Makovec diskvalificirao se prijetnjama i neprimjerenim odnosom prema novinarima, dodaju.

Vojislav Šuc slabije je poznat u slovenskoj javnosti. Više se zna o njegovu ocu, Pavlu Šucu, jednom od malobrojnih slovenskih časnika s generalskim činom u tadašnjoj JNA. General-potpukovnik Šuc ostat će upamćen po tome što je upravo on 1979. na sprovodu Edvarda Kardelja nosio urnu s njegovim pepelom. Sin Vojislav rođen je u Sarajevu 1954., diplomirao je 1982. na Fakultetu političkih znanosti u Ljubljani, a potom se zaposlio se u tadašnjem Sekretarijatu za inozemne poslove, odnosno Ministarstvu vanjskih poslova tadašnje SFRJ u Beogradu. U jugoslavenskoj je diplomaciji ostao do raspada federacije iako je pri njezinu kraju pokazivao simpatije prema demokratizaciji Slovenije i prema Odboru za zaštitu ljudskih prava, nevladine organizacije koju je osnovao Igor Bavčar u lipnju 1988., nedugo nakon uhićenja Janeza Janše i Ivana Borštnera.

Od 1982. do 1986. bio je zaposlen u kabinetu ministra u Beogradu, radeći za Raifa Dizdarevića i Lazara Mojsiva, od 1986. do 1990. bio je u Stalnoj misiji SFRJ-a u Ženevi, kamo se i vratio kao slovenski veleposlanik. Od 1991. Vojislav Šuc je obavljao razne poslove u slovenskom ministarstvu unutarnjih poslova, bio je državni podtajnik te generalni konzul u New Yorku. Naposljetku je vodio Stalnu misija Republike Slovenije pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi, gdje se intenzivno bavio pitanjima spolne ravnopravnosti. Lani, dok je Šuc predsjedao Vijećem za ljudska prava UN-a, iz tog je tijela istupio SAD. Kao kuriozum, govori se da bi Šuca na dužnosti u Ženevi mogla zamijeniti kći Špela Kučan, kći prvog predsjednika Slovenije Milana Kučana.

Vojislav Šuc oženjen je s Dragicom Vidović i imaju dvoje djece.