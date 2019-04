Budući veleposlanik novinaru: Za svaku rit postoji šiba

Marko Makovec, slovenski diplomat koji slovi kao najizgledniji budući veleposlanik u Hrvatskoj, našao se u središtu skandala kad je novinaru koji je propitkivao legalnost njegova imenovanja poručio kako “za svaku rit postoji šiba”. Makovčev autogol, kako su postupak nazvali mediji u Sloveniji, novi je novi zaplet u imenovanju koje je i dosad bilo obilježeno prijeporima i poništenjima izbora.

Sadašnjoj veleposlanici Smiljani Knez mandat istječe ovog ljeta, a navodno se čak razmišljalo da se pozicija u Zagrebu ostavi upražnjena kako bi se i time poslala poruka Hrvatskoj. No, u Ministarstvu vanjskih poslova ipak su proveli natječaj, na koji se, između ostalih, javio i veleposlanik pri NATO-u Jelko Kacin. Iako su kandidati zadovoljavali formalne uvjete, natječaj je poništen, pa se kroz kuloare počela provlačiti priča da se pozicija čuva za nekoga.

Taj netko mogao bi biti Marko Makovec, Pahorov pulen i predsjednikov nekadašnji savjetnik za vanjsku politiku. Pahora je napustio prije izbora 2017., nakon čega odlazi u stalno slovensko predstavništvo pri EU. U prvom natječaju Makovec nije zadovoljavao jedan od uvjeta, a to je da je u inozemstvu radio najmanje tri godine.

Čim je u javnost procurila informacija da će Makovec u Zagreb, prijatelji su mu na društvenim mrežama počeli čestitati, a on im je zahvaljivao. No kako procedura imenovanja još nije bila završena, novinar i vlasnik Portala Plus Dejan Steinbuch problematizirao je Makovčeve istupe pitajući se je li to znak da je unaprijed dogovoreno njegovo imenovanje. Makovec je reagirao porukom Steinbuchu ponavljajući izreku kako “za svaku rit postoji šiba”.

Slovenski mediji tražili su komentar od Makovca, no on ga je odbio. Iz Ministarstva vanjskih poslova poručili su pak kako je bila riječ o “privatnom razgovoru preko društvenih mreža”, da je Makovec napisao neprimjerenu izjavu, ali da se ispričao. Kako pristojna komunikacija nije rezervirana samo za posao, Ministarstvo je Makovca upozorilo na neprimjerenu izjavu i za njih je taj slučaj završen.

