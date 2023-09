'Sloboda izbora ne znači da je svaki izbor jednako dobar, a koncept obitelji je dokazano dobar'

Europarlamentarac Ladislav Ilčić gostovao je u emisiji Večernjeg lista gdje je govorio o Europskom kongresu o obitelji, međunarodnoj konferenciji koja se ovog vikenda održava u Dubrovniku, a koji je domaćin okupljanja. U organizaciji Europskih konzervativaca i reformista (ECR) i u partnerstvu s Međunarodnom organizacijom za obitelj (IOF), brojni će stručnjaci tijekom petka i subote raspravljati o utjecaju tradicionalne obitelji na demografiju, ekonomiju i niz ostalih segmenata.

- Riječ je o najvećoj konferenciji o obiteljskim politikama ikad održanoj u Hrvatskoj na koju dolazi preko 30 govornika iz različitih dijelova svijeta. Dakle, moji kolege europarlamentarci, predstavnici vlada nekoliko država, zastupnici iz parlamenata Velike Britanije, Španjolske, Italije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, iz različitih država, predstavnici stranaka iz SAD-a i iz raznih drugih europskih zemalja kojima želimo pokazati i poslati jasnu poruku da koncept društva koji je temeljen na obitelji daje najbolje rezultate za društvo. Dakle, mi kao konzervativci kao kršćanski konzervativci, naravno, poštujemo i uvijek ćemo braniti slobodu svakog čovjeka da odabere svoj svjetonazor, da odabere svoj način života kakav god želi. Ali ta sloboda izbora, ne znači da je svaki izbor jednako dobar i za osobu i za društvo nego nakon nekog vremena. Možemo birati koji koncepti društva donose bolje rezultate, koji su održiviji, a koji su manje održivi . Danas imamo puno tih progresivnih koncepata društva nekih eksperimenata koji se već sad pokazuju jako loše rezultate za društvo, dok je ovaj koncept temeljen na obitelji povijesno potvrđen kao održiv i kao dobar za društvo - kazao nam je Ilčić.

Pojasnio je kako se konferencija održava u petak i subotu u dubrovačkom hotelu President.

- Imat ćemo sedam panela koji na neki način obrađuju povezanost obitelji s određenim društvenim granama. Recimo, obitelj i gospodarstvo, obitelji i demografija, obitelj i obrazovanje, obitelj i sigurnost. Dakle, imamo različite panele u kojima gledamo tu interakciju o obitelji i tih dijelova društva. Primjerice, gospodarstvo, o tome se malo govori jer se nekako ne znam iz kojih razloga, obitelj pokušava ocrtati kao nekakvo ideološko pitanje koje bi nas trebalo dijeliti, kakve vrste obitelji imamo itd. Uglavnom se o takvim stvarima raspravlja dok se ne raspravlja o onim nekim temeljnim stvarima, a temeljne stvari govore da ako obitelj, ako roditelji odgoje djecu da budu vrijedna, da budu radišna, pa to je ključna pretpostavka za gospodarstvo. Onda, recimo mi znamo, to jednostavno činjenice pokazuju, da se u braku i obitelji prosječno rađa više djece nego u drugim oblicima zajednica. Prema tome, svi političari i cijelo društvo trebali bi podržati tu obitelj, bez obzira koji su svjetonazor, jednostavno zato što donosi dobre rezultate. Želja roditelja da financijski zbrine svoju djecu motivira ih da rade, da zarađuju... Govorit će se i o obiteljskim firmama. Imamo puno malih i srednjih poduzeća koji su obiteljske tvrtke. Znači, oni nekakvi odnosi dobri unutar obitelji, razvijanje nekog povjerenja, briga, trud oko zajedničkog interesa se očito preklapaju s interesima u poduzećima gdje ti isti kriteriji su potrebni. Bezbrojni su pokazatelji koji govore da je obitelj dobra za društvo i da obitelj nije nešto dosadno ili staromodno, kako se to danas često ocrtava, nego nešto što je nužno potrebno za razvoj društva - kaže Ilčić.

Otkrio je i tko su sugovornici na panelima.

- Spomenuo sam europarlamentarce i recimo, bivšu ministricu obitelji iz Poljske. Imat ćemo sadašnju talijansku ministricu obitelji talijansku, predstavnika slovačke vlade, nekoliko europarlamentaraca iz Španjolske, Italije, Bosne i Hercegovine. Imat ćemo dva predstavnika parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva, člana Senata iz Italije i velik broj ljudi koji se bave nevladinim udrugama. Primjerice, ovu cijelu konferenciju smo organizirali s gospodinom Brianom Brownom koji je predsjednik Međunarodne organizacije za obitelji. Usudio bih se reći čak najjače obiteljske nevladine organizacije u svijetu koji je okupio brojne predstavnike nevladinog sektora iz Francuske, Španjolske, Sjedinjenih Država. U svijetu i u Europi imamo rast tzv. konzervativnih snaga i to nije bez veze, to je posljedica onoga što sam već rekao, da se rezultati naših ideja pokazuju dobrim. To nije zbog nekakve naše snage ili naše pameti, nego jednostavno zato što zastupamo ideje koje su dobre, istinite i korisne za društvo - kaže Ilčić.

Odgovorio je i koja je njegova definicija tradicionalne obitelji.

- Kad govorimo o obitelji, govorimo o obitelji, nema tu tradicionalne obitelji. Moram reći da se mi na ovoj konferenciji nećemo baviti definicijom obitelji. Vjerujem da će tu biti mnogo ljudi koji će se prepoznati u ovome što mi govorimo. Uvijek je bilo pitanje jednoroditeljske obitelji, pa i taj jedan roditelj jednako voli tu svoju djecu i trudi se, čak treba i veći napor ulagati ovoga za odgoj te svoje djece. Govorit ćemo o važnosti povezanosti, recimo, roditelja i škole, da žive u nekakvoj sinergiji, da zajedno odgajaju djecu, da se ne bi događalo to što se danas događa da škola pokušava na neki način preodgajati djecu i preuzimati tu roditeljsku ulogu. Uvijek se zalažem za pomoć škole u odgoju djece, ali ne ovo što sad ministar predlaže da bude obavezna cjelodnevna nastava. Neka omoguće veći stupanj produženog boravka za roditelje i djecu kojima to paše. Zašto sad odjedanput obavezno, zašto sva djeca moraju ostati u školi do 5 sati, onda tek ići u glazbenu, na treninge itd. Da se vratim na pitanje, ne želimo danas obitelj dijeliti. Obitelj je nešto što je tako prirodno u čovjeku i toliko povezano sa svim ljudima da je to nešto što bi nas trebalo spajati, a ne dijeliti - kaže.