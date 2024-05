Dolenec: Do kraja ove godine imat ćemo tisuću novih upisnih mjesta

S današnjim danom pa sve do 23. svibnja traju upisi u dječje vrtiće. Ova se generacija kao i prošlogodišnja upisuje digitalnim putem a jesu li izborili mjesto za svoje dijete roditelji će znati sredinom srpnja. Postoje razlike između preliminarnih i konačnih ljestvica poretka, a koliko je raspoloživih upisnih mjesta, kolika su ulaganja u zagrebačke dječje vrtiće, ali i osnovne škole razgovarali smo s zamjenicom gradonačelnika Zagreba, Danijelom Dolenec koja je gostovala u Večernjakovoj emisiji.

- Sada je na roditeljima da u sljedećih deset dana iskažu interes za upis, nakon toga naši vrtići provode stručne intervjue, i 19. lipnja objavit ćemo preliminarne rezultate. Preliminarni rezultati su prvi rezultati upisa ,a 10. srpnja objavljujemo konačne rezultate upisa. Prošle godine nakon preliminarnih i konačnih u srpnju još je 400 djece bilo upisano. - poručila je Dolenec. Na pitanje koliko je raspoloživih mjesta u vrtićima grada Zagreba i koliko zahtjeva očekuju, Dolenec kaže da ove godine ne očekuju istu situaciju koja ih je zatekla lani.

- Lani smo imali najizazovnije upise do tada. U Zagrebu je niz godina, od 2016. umjesto u vrtiće ulagano u mjeru roditelj odgojitelj tako da kad smo mi preuzeli upravljanje gradom 2021. godine, svake je godine bilo više tisuća neupisane djece. Prošle godine je bilo preko tri tisuće neupisane djece jer smo po prvi puta omogućili upis i korisnicima mjere roditelji odgojitelji. Također, prošle godine se mijenjao zakon o predškolskom tako da su sva djeca (4+) dobila dodatne bodove i u Zagrebu imamo zamjetan trend da sve ranije se roditelji odlučuju na jaslice. Drugim riječima mi smo prošle godine imali 30 posto više zahtjeva nego godinu ranije. Dakle bio je jako veliki pritisak. Ove godine očekujemo da smo najveći dio djece iz mjere odgojitelj roditelj već apsorbirali u sustav kroz ovu godinu. Do kraja kalendarske godine smo otvorili tri nova vrtića tako da smo tijekom godine upisali još 300-tinjak djece i zapravo u tom smislu očekujemo manji pritisak na ove upise. Sada imamo deset vrtića u izgradnji, ove godine, to je tisuću novih mjesta. Pet će vrtića biti gotovo do rujna, a ostalih pet do kraja kalendarske godine. Tako da ćemo isto i tijekom godine jedan dio djece koja ostanu ne upisana u rujnu upisati do kraja 2024. godine. - istaknula je zamjenica gradonačelnika. Kako je kazala ovih deset novih vrtića uglavnom se radi na istoku grada, a u novom valu ulaganja u infrastrukturu gradnja će biti fokusirana na Novi Zagreb.

- Četiri otvorena i ovih deset u izgradnji fokusirali smo na istok grada. znajući da je najveći dio korisnika mjere roditelj odgojitelj bio s istočnog dijela grada- Sesveta, Dubrave, Žitnjaka. Tako da ova četiri koja smo otvorili prošle godine , tri su bila u Sesvetama. Novi val investicija najvećim će dijelom biti na zapadu jer imamo puno zahtjeva i u Stenjevcu, i u Novom Zagrebu zapad, Trešnjevci jug, Trešnjevci sjever....Tako da ovaj drugi val investicija se odnosi na te četvrti, a on između ostalog podrazumijeva i izgradnju potpuno novih objekata, ali i dogradnju postojećih vrtića poput onih na Knežiji, Vrbanima. Planiramo oko 100 milijuna eura uložiti u ovu i narednu godinu u sve te investicije. - kazala je Dolenec. Takve investicije ujedno znače i nova zapošljavanja u gradskim dječjim vrtićima koja su i s prošlom godinom značajno povećana.

- U proteklih godinu dana mi smo bili obećali zaposliti oko 500 novih ljudi i mi smo taj cilj ispunili . Sad smo na otprilike 550 više zaposlenih u gradskim vrtićima nego prije godinu dana. Ukupno preko sedam tisuća zaposlenih . Za sad smo dovoljno atraktivan poslodavac, plaće u gradskim vrtićima su rasle nekoliko puta i sada smo ponovno u pregovorima za dizanje plaće . Svjesni smo da bismo privukli odgojiteljice i pomoćne radnike, moramo dizati plaće i raditi na uvjetima rada. Na pitanje kako teku pripreme u Zagrebu za uvođenje devetogodišnjeg obrazovanja i to značajnim povećanjem satnice obvezne predškole koju će morati pohađati sva djeca.

- Tu imam dosta za reći. Principijelno smo naravno za devetogodišnju školu, znamo da je Hrvatska u usporedbi s drugim europskim zemljama na dnu sa samo osam godina obavezne škole, ali da zakonodavac predvidi to, dakle proširiti i povećati broj godina obveznog obrazovanja ,na način da se sve to samo prebaci na vrtićki sustav, odnosno na gradove i općine, u najmanju je ruku trebalo ozbiljnije raspraviti. Jasno je da ovo što je najavljeno bi se trebalo odnositi na 2025. godinu pa u tom smislu imamo još vremena raspraviti ali evo primjer u Zagrebu, dakle predškola kakvu sad poznajemo obuhvaća oko 800 djece koja u vrtiću borave od 16 do 18, znači nakon što najveći dio odgojno-obrazovnog procesa za većinu djeca koja su vrtiću i jaslicama završi. Kad bismo mi ovako išli , dakle letimice na povećanje te satnice, to bi značilo da isti ovaj prostor u kojem su vrtići i jaslice, u istom tom prostoru trebamo dodati i djecu koja pohađaju predškolu. Drugim riječima to zahtijeva nove kapacitete i nova zapošljavanja. Tu je najmanji problem po meni Zagreb gdje smo mi stavili ovo kao apsolutni prioritet. Znači prioritet našeg mandata je univerzalni pristup vrtićima mi imamo financijski kapacitet da to ostvarimo, no pitanje je što je s drugim manjim gradovima koji na ovakve prijedloge gledaju sa zabrinutošću - istaknula je.

Na pitanje zašto ove godine samo Grad Zagreb, od svih ostalih gradova, nije imao e-upise u prve razrede osnovnih škola, a digitalni se upisujemo i u vrtiće, Dolenec je kazala da nas takvi upisi tek slijede.

- S obzirom na to kada je propis donesen, a koliki broj zapravo mi imamo osnovnih škola u Gradu Zagrebu, nama jednostavno nije bilo moguće to provesti u tako kratkom roku, a da bude dostupno za sve škole. E- upisi u osnovne škole ići će od naknade upisne godine - kazala je. Osvrnula se u emisiji i na asistente u nastavi, koje u Zagrebu treba 1200 djece.

- U Zagrebu oko 1200 djece treba pomoćnika u nastavi i mi te potrebe pratimo - dvije trećine ide iz gradskog proračuna i jedna trećina iz Eu sredstava. Sada je u postupku pravilnik koji adresira rješenje glavnog problema asistenata u nastavi- njihovi ugovori o radu. Ovim pravilnikom to se popravlja i ugovori traju od rujna do rujna no tu još uvijek ima prostora za napredak. Od kad smo preuzeli upravljanje gradom satnicu smo im povećali za 60 posto - kazala je Dolenec gostujući u Večernjem TV-u.