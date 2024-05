VIDEO Pupovac o odnosima Srbije i Hrvatske: Vrijeme je da se termini ustaše i četnici suspendira

Odmah nakon uspostavljanja nove većine u Hrvatskom saboru komentari su stigli i od srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je poručio kako je na vlast u Hrvatskoj stigla ''proustaška stranka'', misleći na Domovinski pokret. Ovakve, ali i slične komentare koji se nižu paralelno dok Srbija polako klizi u autokratizam okrenut prema Rusiji i Kini komentirao je ovog utorka i Milorad Pupovac, čelnik SDSS-a koji je gostovao u emisiji Večernji TV-a.

U studiju je s Tomislavom Krasnecom komentirao novu vladu i što očekuje od HDZ-a te Domovinskog pokreta. Uz to, dotaknuo se i kakvi bi odnosi mogli biti između Srbije i Hrvatske u narednom razdoblju.

- Ja bih bio zadovoljan kad se ti odnosi ne bi pogoršavali i kad bi se održalo ono što smo postigli prije godinu i nešto, kada je potpredsjednik Dačić došao s ministrima na naš badnjački-božićni prijem SNV-a. I kad je Plenković bio sa svojim ministrima. I kad je gospodin Žigmanov po prvi put došao kao član srpske Vlade, a naša prijateljica Jasna Vojnić kao suorganizatorica prijema SNV-a, koja je jednako kao i ja ravnopravno pozdravljala goste. Žigmanov je sad član vlade i mi to pozdravljamo, to je dio toga što smo uspjeli napraviti. Sve drugo u političkim odnosima je loše. Manje loše nego u nekim ranijim razdobljima, kad je bilo žešće retorike, i Žigmanov sigurno ima svoju zaslugu za to svojim prisustvom u Vladi. Kao i oni koji su mu odlučili dati povjerenje, mislim na predsjednika Vučića i premijera Vučevića - poručio je Pupovac.

- A što se tiče retorika, mislim da je vrijeme da se termin ustaše i četnici suspendira. Jer je njihova upotreba do te mjere kontaminirana, do te mjere raširena, do te mjere se odnosi na pogrešne ljude i pogrešne entitete da onda, kad treba nešto nazvati tim imenima, onda to ljudi više ne razumiju na pravi način. To bi bila politička odgovornost odgovornih hrvatskih i srpskih političara da suspendiraju tu vrstu jezika najprije svojim primjerom. Jer to je jedna vrsta uzajamnoga jezika mržnje - dodao je.

POVEZANI ČLANCI:

- Vrijeme je da se termin ustaše i četnici suspendira jer je njihova upotreba toliko kontaminirana i raširena, i koristi se za pogrešne ljude i pogrešne entitete, da onda kad nešto treba nazvati tim nazivima, onda to ljudi ne razumiju na pravi način. To bi bila politička odgovornost odgovornih hrvatskih i srpskih političara, suspendirati tu vrstu jezika najprije svojim primjerom, a onda i kod ljudi u obrazovnom sistemu. To je jedna vrsta jezika mržnje, a ne onoga kako se to treba imenovati - poručio je.

Cijelu emisiju Večernji TV-a možete pogledati OVDJE.

>> VIDEO Bili smo u Srbiji, pitali smo ih što misle o tome da Pupovca i srpske manjine više nema u Vladi