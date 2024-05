Ilčić: Nameću se nekakvi čudni društveni koncepti. U krajnjoj liniji, ljudi su gledali Eurosong

Europarlamentarac Ladislav Ilčić, koji ima svoju listu za Europski parlament, gostovao je u studiju Večernjeg lista te komentirao nadolazeće izbore. Osvrnuo se na svoju listu, smjer Europske unije, ali i probleme s kojima se Europa susreće.

"Ja sam izašao iz Hrvatskih suverenista, nisam se slagao s nekim njihovim strateškim potezima. Ova nezavisna lista ustvari je jako dobra prilika zato što kada ste u stranci niti ne trebate skupljati potpise za kandidaturu, a kada idete s nezavisnom nezavisnom listom, onda vas to ustvari tjera da zovete ljude. Moram priznati da je odaziv bio odličan. Dakle, mi smo trebali skupiti pet tisuća potpisa. Skupili smo skoro duplo više, zapravo vjerojatno i duplo više jer su još danima nakon toga dolazili potpisi. Znate kad vi zovete nekoga pa onda on nekog drugog i tako dalje dođe do nekog lanca i onda ti koji zadnji čuju, onda najkasnije pošalju potpis. Ali to je ljepota demokracije, da se ljudi koji nemaju nikakav stranački interes angažiraju zato jer su u onome što sam ja zastupao u Europskom parlamentu prepoznali ono ono što se njima sviđa, ono što oni žele u politici. Tako da me to jako motivira i jako mi je to drago", rekao je Ilčić.

Na listi, kako je istaknuo, imaju 12 odličnih ljudi od kojih je izdvojio Matu Šimundića koji se nalazi na drugom mjestu. "On je inače predsjednik Skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Odličan političar, već dugo nisam surađivao s nekim tako zrelim, s jasnim sustavom vrijednosti i s iskustvom, a tu su i brojni drugi ljudi koji su sa mnom surađivali u proteklim godinama. Ima dosta mladih ljudi koji su se angažirali. Ja sam organizirao protekle tri godine političke akademije - četiri ciklusa u kojem su mladi ljudi dobivali temeljna znanja iz različitih grana politike, ali i sposobnost javnog nastupanja", ističe.

Smatra kako je olakšavajuća okolnost to što je već eurozastupnik s obzirom na to da su građani već mogli vidjeti što je radio. Također, ističe kako mnogi "ne znaju uopće čemu Europski parlament služi pa svašta pričaju kao svoj predizborni program".

"U mojem slučaju ipak oni mogu vidjeti točno kako sam nastupao i što sam postigao. Recimo, tu moram spomenuti i ribare. Svaki dan mi šalju poruke i mislim da je tu jako velik broj ljudi koji su prepoznali da sam znao saslušati njihove stručnjake i hrabro zastupati njihove interese, što nije lako jer Europska komisija vrlo često nastupa šablonski. Ona bi htjela napraviti ista pravila za Finsku, Nizozemsku i Hrvatsku gdje je potpuno drugačija ribarstvo. Tradicijski smo razvili drugačije alate, a i okolnosti su drugačije. Sad su ribari jako zadovoljni s onim što sam uspio napraviti", istaknuo je pa se osvrnuo poljoprivredu i migracije.

"Europska komisija je namjerno smanjila poljoprivrednu proizvodnju za 20 posto. Mi smo jednostavno nadoknadili taj manjak hrane uvozom iz trećih zemalja koje imaju niže razine ekoloških standarda proizvodnje. Ustvari smo mi na neki način naštetili planetu ako smo proizvodnju preselili tamo. Slični su primjeri iz energetike gdje su zatvarali te nuklearne centrale iz ideoloških razloga, nedovoljno brzo ustanovljavali ove alternativne izvore poput solarnih panela i vjetroelektrana. Kada to sve stavite u kontekst, sad dolazimo i do migracija, tih lijevih politika gdje sad ne predstavljaju problem samo krave, nego i ljudi. Oni sad kažu da mi ne bismo smjeli imati više djece zato što svako dijete proizvede 50 tona CO2 godišnje. Dakle, oni otvoreno zastupaju taj antinatalizam. Ja sam, naravno, veliki zagađivač jer supruga i ja imamo šestero djece pa sam se našao dosta pogođen tom njihovom kritikom. Ali hoću reći, to je sve neodrživo. Znači, to je jedan potpuno pogrešni pogled na svijet i politiku. Kao posljedica toga i tih društvenih koncepta su došle ustvari migracije jer, da mi imamo dobar natalitet u Europskoj uniji, onda bi migracije bile puno manje", ističe te dodaje:

"Mi bi trebali imati puno čvršće granice i laž je da ne postoje koncepti s nula ilegalnih migracija. Pogledajte Australiju. Samo treba donijeti jasnu odluku temeljenu na zdravom razumu, dakle da nema ilegalnih migracija".

Vezano uz sukob na Bliskom istoku, Ladislav Ilčić kaže kako bi prvo trebalo pitati Palestince slažu li se oni s konceptom dvije države. "Kad se oni slože, onda mi možemo razgovarati uopće o tome kako Palestinu priznati", ističe pa nastavlja: "Hamas je teroristička skupina. Znači, oni su povezani s Hezbollahom, s Iranom. Dakle, oni su ti koji uzrokuju velik broj islamističkih terorističkih napada u Europi. Oni su problem za nas i za Europu".

Ilčić je, govoreći o demografiji, istaknuo kako većina ljudi ima zbog djecu zbog toga što je to u skladu s nekim njihovim svjetonazorom. "Mi imamo situaciju da se sad nameću nekakvi čudni društveni koncepti - promjena spola, LGBT. U krajnjoj liniji, ljudi su gledali Eurosong ove godine, vidjeli su kakvi se društveni koncepti nameću u EU".

"Europska unija je potpuno skrenula sa svojeg smjera na kojem je nastala. Krenuo je jedan potpuno pogrešan smjer i zato su ovi izbori jedna velika prilika da se taj smjer popravi. Samo te promjene ne mogu donijeti političari koji su donosili ove dosadašnje pogrešne politike. Kada govorimo o lijevim politikama u Europskom parlamentu, te politike nije donosila samo ljevica, nego oni koji sebe nazivaju centrom i koji sebe nazivaju desnim centrom. Znači mi za te promjene trebamo ljude koji imaju jasan sustav vrijednosti. To je prvenstveno važno i prvenstveni kriterij kojem bi se glasači ustvari trebali voditi ako žele te promjene", kazao je.

Nada se što većoj izlaznosti s obzirom na to da se u EP-u donose odluke prema kojima se kreira 70 do 80 posto hrvatskih zakona. "Naravno da bi ja rado da Hrvatski sabor ima veće ingerencije, ali sad je takva situacija i sad je jednostavno Europski parlament važan što god tko mislio o tome. Tamo se donose ključne strateške odluke za cjelokupnu Europsku uniju pa tako i za Hrvatsku", tvrdi.

Osvrnuo se i na različite motive političara koji žele u EP. "Zaista ima zastupnika koji tamo dođu i ništa ne rade", ustvrdio je.

Cijeli intervju Ladislava Ilčića za Večernji TV pogledajte u videu