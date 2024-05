Zašto je paradom za Dan pobjede prošao samo jedan tenk? Kotromanović: Najbolje snage se nalaze na terenu

Rusija je jučer velikom paradom obilježila još jednu obljetnicu Dana pobjede nad fašizmom, a predsjednik Vladimir Putin još jednom je iskoristio priliku kako bi napao Zapad da svojim izjavama ''riskira veliki globalni sukob''. Iako su na paradu poslali tek jedan tenk, stanje na terenu u Ukrajini pokazuje jednu sasvim drugačiju sliku o Rusiji u ratu, o čemu smo u studiju Večernji TV-a ovog petka komentirali s vojnim analitičarom Večernjeg lista i bivšim ministrom obrane Antom Kotromanovićem.

Na paradi je bilo 9.000 vojnika i jedan tenk. Što je Rusija time poručila?

Mislim da je ta parada izgubila svoju vrijednost posljednjih godina. To je bila demonstracija i pokazivanje moći Vladimira Putina. Vidjeli smo njegovu dobru kondiciju, razdraganost... To je po meni bilo u prvom planu, a vojni dio parade je bio deja vu, nismo vidjeli ništa posebno. Najbolje snage se nalaze na terenu. To je bila dobro izrežirana predstava bez posebnih emocija. Bilo je puno analiza da je Putin u lošem stanju, ali je on po svemu sudeći pokazao da je i dalje veliki vođa i takav će ostati do zadnjeg trenutka.

Imamo nove prijetnje nuklearnim oružanjem.

Rusi su pokrenuli manevre kao odgovor Zapadu. Međutim, ako se to nije dogodilo u prvoj fazi rata, sigurno se neće ni sada, a pogotovo jer Rusija sada puno bolje stoji nego prije godinu dana.

Ulazimo li sada u fazu rata u kojem Rusija radi obrat? Analizirajući povijest, oni uvijek u prvoj godini ratovanja ostavljaju dojam da ne postižu značajne rezultate, a onda dođe do obrata.

Oni su naučili lekcije u dvije godine. Shvatili su gdje su griješili, počeli su se drugačije organizirati, osjetili su slabosti ukrajinske obrane i naravno pokušavaju si napraviti što bolje pozicije. Front je i dalje aktualan, od juga do sjevera, s konstantnim pritiskom ruske armije. Oni se moraju zbrojiti, donijeli su novi zakon kojim moraju popuniti ljude, a ove godine mislim da nemaju sposobnosti i kapacitete pokrenuti protuofenzivu. Ove godine izgledna je jedna ruska napadna operacija - po svemu što smo čuli, oni i pripremaju skupinu vojnika, popravljaju taktičke položaje s kojih će krenuti u žešći udar, pokušavajući prodrijeti što više u dubinu ukrajinskih obrambenih snaga. Ukrajinci s druge strane moraju popuniti svoju obranu i stabilizirati se.

Stiže li nova pošiljka oružja sa Zapada prekasno?

Definitivno, to je jedna od grešaka Zelenskog - nije uspio na vrijeme mobilizirati sve ključne ljude u svijetu da slome Republikance. Trebalo je lobirati sa svih strana i sa svim utjecajnim ljudima, ovako su izgubili pola godine i to se odrazilo na terenu.

Gdje smo po pitanju pregovora? Treba li i može li se Ukrajina oprostiti od Krima ili je to scenarij samo ako Zelenski ode s vlasti?

Pitanje je hoće li se Zelenski kandidirati za predsjednika, njegova situacija je klimava, osim opozicije ima i taj neuspjeh protunapada. Kad ti moraš smiriti načelnika glavnog stožera u tijeku operacije to znači da imaš gadnih problema. Što se tiče pregovora, to će se dosta pitati američka strana. Sve ovisi tko će pobijediti na izborima za predsjednika. Ako vlast preuzme Trump, mislim da će se žuriti prema okončanju rata kako bi se pokazao. Nije realno da će Trump zaustaviti rat u 24 sata kako je najavio, ali će sigurno zaustaviti rat. Sigurno će obećati veliku materijalnu pomoć Ukrajini u obnovi, a s druge strane Ukrajina više neće moći imati ambiciju reći da će osloboditi Krim. Ako gledamo današnju situaciju, izgleda nemoguće da Ukrajinci mogu vratiti svoje teritorije i mislim da će se sigurno morati pomiriti s određenim gubicima teritorija.

