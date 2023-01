Selak Raspudić: Plenkoviću je pala pozlata, počinje borba za njegovog nasljednika

Zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić gostovala je u emisiji Večernji TV-a gdje je komentirala aktualne teme. Osvrnula se, između ostalog, na prosvjed radnika Čistoće u Zagrebu, slučaj Hrvata uhićenih u Kongu, nadolazeće izbore te komentare kako bi ona mogla biti kandidatkinja za predsjednicu. Uvodno je s novinarkom Petrom Maretić Žonjom razgovarala o radnicima Čistoće te cijelu situaciju nazvala "ironijom sudbine".

"Svi svjedočimo da bivši aktivist na svojoj koži osjeća autentičnu pobunu odozdo. Mi sada niti imamo bokseve, niti išta od onoga što se obećavalo. To se slomilo na leđima radnika Čistoće", navela je te kazala kako imaju njezinu podršku. Također, ističe kako su oni i inače po obujmu posla u nezavidnoj situaciji, kao i materijalnim pravima.

"Mislim da su pokazali zavidan stupanj odgovornosti. Unatoč prosvjedu, i dalje će odvoziti otpad ispred ustanova koje su nužne da bi grad funkcionirao", kazala je komentirajuću raniju najavu da će se otpad odvoziti ispred bolnica, škola i vrtića.

Nastavno na problem s otpadom, istaknula je kako se može primijeti "dublji problem upravljanja Zagrebom". Spomenula je Machiavellija koji se pita je li vladaru bolje da ga se boje ili da ga vole kako bi imao autoritet.

"Autoritet je neophodan. On zaključuje da je sigurnije da ga se boje. Međutim, Tomislav Tomašević, to vidimo zorno na ovom primjeru, niti ga se boje, niti ga vole. On nema autoritet. Zato imamo ovakav tip pobuna gdje se zahtjevi mijenjaju. Što se tiče Milana Bandića, mislim da su se njega dijelom bojali, a dijelom ga voljeli. Mnogo je zapošljavanja išlo preko njega, ali on je ostvario svoj autoritet".

Tomislav Tomašević, dodaje, ne može se "dovijeka pozivati na kosture iz ormara Milana Bandića niti u svemu tražiti neku političku urotu".

"Teško da jedna politička opcija može ujediniti sve radnike Čistoće i da će oni pristati reklamirati političku opciju kroz borbu za radnička prava. To je omalovažavanje i njihovog intelekta, pogleda na život... Situacija je jednostavna, nemate dovoljnu količinu ljudi koja želi raditi taj posao", kaže Selak Raspudić te dodaje: "Ono što se ne može dogoditi je da imamo smeće na ulicama Grada Zagreba. Boksevi ne postoje, a imati smeće na ulicama je ozbiljan problem. Smeće na ulicama nije rješenje".

Zagrebački gradonačelnik Tomašević, ističe, nije ucijenjen. "Neka im da otkaz, ima izbora. Je li to rješenje? Nije. Na tržištu ne postoje ljudi koji će ih zamijeniti. Nije pitanje njihove ucjene, mogli smo svi vidjeti da rade u nezavidnim uvjetima i da im je i zdravlje ugroženo, radi se o jednom od težih poslova. On mora platiti radnika onoliko koliko on na tržištu vrijedi", tvrdi.

Slučaj Kongo, ističe Selak Raspudić, ogolio je puno problema. "Svjesni smo da u Hrvatskoj žive djeca posvojena iz Konga na koje situacija, jednako kao i na posvojitelje, neposredno utječe. Vjerojatno im sada nije lako. Prije svega, osnovno je pitanje je li Hrvatska dio nekog lanca prodaje ili trgovine djecom. Osoba koja je navodno uključena u cijeli proces, posrednik, trenutno je u bijegu. Naravno da će svatko postaviti pitanje zašto je netko tko je, ako je, radio legalno u bijegu. Očito stvari ne funkcioniraju", navodi.

Što se tiče posvojitelja, kaže kako nemamo pravo suditi o tuđim namjerama. "Zakon ne poznaje naše namjere, nego djela. Moramo biti svjesni da su imali dužnost istražiti zemlje iz koje posvajaju djecu", rekla je te dodala: "Mogu načelno upozoriti da ne postoji zakon, propis ili država koja će mene ikada lišiti moje osobne odgovornosti u nekom postupanju, pogotovo kada su u pitanju osjetljive stvari. Postoji čitav niz proceduralnih koraka za koje mi ne znamo jesu li ti ljudi prošli. Postoje sustavne mjere koje ljudi moraju proći. Doista nas treba brinuti da je moguće Hrvatska uključena u širu mrežu trgovine djecom".

Hrvatska bi, kako ističe zastupnica, svojim građanima u svakom slučaju trebala pružiti pravnu pomoć. Govoreći o Kongu, navodi kako je tamo prisutan ozbiljan problem trgovine djecom te kako zbog neuređenosti te zemlje djeca bivaju oteta i prodana. Djecu su tada, naime, oduzeta iz svoje prirodne okoline i svojih obitelji. Hrvatska, kaže, treba se fokusirati na činjenicu koliko je ovdje djece u domovima.

"Hrvatska treba staviti u fokus djecu. Djeca godinama čame u sustavu. Ako se nalazimo u situaciji koja je apsurdna - da imamo toliki broj djece u institucijama, značajan broj ljudi koji žele posvojiti, a da nismo u stanju to povezati - to je poraz".

Foto: Antonio Tatar

Istaknula je primjer zastupnika Mosta Ante Kujundžića i njegove supruge koji su posvojili troje djece. "Pronašli su braću i sestre koji su bili u različitim institucijama. Spojili su ih i posvojili. To je možda najljepša stvar koju sam čula da je netko napravio", kaže.

Osvrnula se na Zakon o pomorskom dobru, oko kojega oporba dobro surađuje, a za kojega je ministar Oleg Butković kazao kako će dodati pojedina pojašnjenja. "Drago mi je što sam bila dio ujedinjene oporbe koja je zajedno istupila", rekla je i dodala kako je njihov zadatak da vrata Sabora budu otvorena.

"Ministar Butković kaže da će neke stvari pojasniti ili promijeniti. Imao je javno savjetovanje, čitav niz primjedbi.... Zašto je slao nekvalitetan prijedlog u saborsku proceduru? Je li jedino što upravlja našim postupcima medijski interes. On je time priznao svoj poraz jer je bio svjestan tih problema", smatra te se osvrće na premijera Andreja Plenkovića.

"Kada ga pitate bilo što, on razgovara o Ukrajini. Tragična situacija u Ukrajini i rat nikada ne smiju služiti nekome kao oružje u obračunu s političkim neistomišljenicima. Umjesto da solidarizira građane, ide im sve to na živce zato što njihovi problemi, kod onoga koji je izabran da ih rješava, ne dolaze na dnevni red. Njegov pogled upućen je negdje drugdje. Problemi hrvatskih građana ga ne zanimaju. Tema je zloupotrebljena", kazala je Selak Raspudić.

Na pitanje očekuje li izbore ove godine, odgovara: "Ne vjerujem da će Plenković ići u ranije izbore". Također, dodaje kako mu "i ne ide baš najbolje".

"Ljudi su osjetljivi na svoj džep, a on ih je svojom politikom dobro udario po džepu. Ljudi ne vjeruju da postoji alternativa, a naš zadatak u oporbi je da se dobro pogledamo u ogledalo i pružimo tu alternativu".

S obzirom na to da su je neki isticali kao potencijalnu kandidatkinju Mosta za predsjednicu Republike, navodi: "Most ima bazen ljudi s kojima raspolaže, nitko od nas nije savršen. Mi smo ovakvi kakvi jesmo, dajemo sve od sebe, tko će od nas biti kandidat ćemo se dogovoriti. Hoću li ja biti, kako se dogovorimo, vidjet ćemo. Nismo još funkcije stavljali na stol u tom smislu, dogovorit ćemo se".

"HDZ evidentno nema protukandidata. Zoran Milanović nije se izjasnio, pretpostavljamo da hoće. Vjerujem da će unatoč svim problemima na izborima biti gužva. U trenutku kada je Peđa Grbin pitao Plenkovića je li glup mogli smo primijetiti nešto drugo, usudila bi se reći da je Plenkoviću pala pozlata i da više nije nedodirljiv. To svi osjećaju, ponajviše u HDZ-u. Plenkoviću je pozlata pala i počinje borba za njegovog nasljednika i u HDZ-u i u državi", dodaje.

Zaključno se osvrnula na navode da se možda ona krije iza Twitter profila "Gospa tužnog lika" te tim putem razgovara s Marinom Miletićem.

"Cijela priča je smiješna. Ako želim razgovarati s Marinom Miletićem, mi to možemo osobno ili putem drugim kanala. Što god ja rekla, idu interpretacije", rekla je te ustvrdila kako je dobro da društvene mreže služe za komunikaciju.

