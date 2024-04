Kalinić objasnio što možemo očekivati nakon napada Irana: 'Treći svjetski rat? Europa nije spremna'

Što možemo očekivati u sljedećem razdoblju, nakon što je Iran lansirao napade na Izrael prošlog vikenda, a Izrael poručio kako će uzvratiti, komentirao je ovog utorka u studiju Večernji TV-a Pavle Kalinić, bivši zagrebački pročelnik i profesor na Veleučilištu studija sigurnosti.

Emisiju je moderirala Mia Mitrović.

Za početak, što mislite, je li napad Irana na Izrael bio primjeren ili pretjeran?

S obzirom na sve ono što je gađano i najavljivano, ali i koja je povijest tog napada - razaranje konzularnog ureda u Damasku, pa ubojstvo iranskog generala - ovaj odgovor je bila eskalacija da ne bude eskalacije. Gađana su okupirana područja, ono što je gađao i Hezbollah. Oni su gađali i okupirani dio Libanona koji Izrael smatra da je njihov. Također, gađali su i još neke druge dijelove koji su okupirani, uključujući i Golansku visoravan. Koja je točno šteta na Golanskoj visoravni, to nije baš provjerljivo, ali s američke strane postoje određene informacije da su značajna oštećenja bila na vojnoj infrastrukturi, a ta je ista Golanska visoravan okupirana od rata 1967. Drugo, gađane su dvije vojne baze. Navodno je jedan od razloga, ako ne i glavni razlog za napad na te dvije baze bio to što su, što su navodno od tamo poletjeli zrakoplovi s kojima je građano konzularno predstavništvo u Damasku.

Upitno je je li što palo na istočni Jeruzalem, u svakom slučaju to Palestinci također smatraju palestinskim dijelom koji je okupiran. To je dio Zapadne obale, ili Judeje i Samarije kako je zovu Židovi. Gađan je Negev gdje je nuklearno postojenje, izgleda da je to bio glavni cilj, ali naravno da oni to neće reći. Međutim, samim tim što je taj napad najavljen, onda je omogućeno da značajan dio tih letjelica koje su krenule prema Izraelu sruše i Amerikanci i Velika Britanija iznad Sirije i Jordana. Oni su objavili 99 posto da je srušeno. To trebaju zahvaliti Peresu, nekadašnjem predsjedniku Liberalne radničke stranke koja danas postoji samo u tragovima. On inače nije imao neki veliki vojni background. On je bio sindikalist, postao je predsjednik stranke pa onda dolazi na mjesto ministra obrane i potpisuje da se napravi ta čelična kupola. Prvo su smatrali da je to nepotrebno, ali se uspostavilo da je itekako bilo potrebno, pogotovo Izraelu koji ima dosta problema sa svojim susjedima, a značajni dio tih problema i sami uzrokuju.

POVEZANI ČLANCI:

Jedan visoki dužnosnik američke vojske ovih dana je rekao da je Iran namjerno poslao rakete koje neće napraviti preveliku štetu.

To sam i rekao, ali onaj kome ne odgovara ovom trenutku da eskalacije nema je Benjamin Netanyahu, najdugovječniji izraelski premijer. Zašto? Zato što on, a i ova cijela situacija njemu odgovara jer prije napada Hamasa na kibuce je i okruženje oko Pojasa Gaze su bile velike demonstracije i Izraelci se bunili protiv toga što je Netanyahu izmjenama Ustava htio nadrediti Kneset Vrhovnom sudu kako bi spriječio da ga se osudi na korupciju. Onda kada je počeo napad, kružila je klasična zapadna priča da izraelske obavještajne službe nisu znale što se sprema. To sam rekao i prvi dan da su znale. Međutim, činjenica je da je nakon nekoliko dana iscurilo da je čak i egipatska obavještajna služba poslala informacije u Izrael da se zna da Hamas sprema nešto veliko.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Važno je reći da se situacija se komplicira dodatno zbog toga što su Sjedinjene Američke Države u predizbornoj kampanji i sad Bidenu ni u kom slučaju ne odgovara daljnja eskalacija. Iako, recimo, nastavak tog rata ide na ruku Trumpu, jer Trump ukoliko pobijedi, on će sigurno učiniti sve što je u njegovoj moći da zaustavi rat između Rusije i Ukrajine, a s druge strane dat će u potpunosti odriješene ruke Izraelu da radi što hoće. Međutim, Sjedinjene Američke Države zajedno s Izraelom teško mogu poraziti Iran kojemu u ovom trenutku ne odgovara da situacija eskalira. Zašto? Zato što je pitanje je li Iran posjeduje nuklearno oružje i imaju li prljave bombe. Možda ima zato što je pomogao Rusiji u ratu protiv Ukrajine i protiv Zapada uopće. Je li možda dobio od Rusa? Je li možda kupio nešto od Sjeverne Koreje ili Pakistana? Tako da je to vrlo vrlo upitno. Međutim, što se tiče same obrane, Izrael nikad nije imao takvog protivnika, jer Iran je jako velik. Iran ima planinska područja u kojima su njihova nuklarna postrojenja se nalaze pod zemljom koja je Izrael htio uništiti.

Vratimo se na izraelsko-iranski sukob. Kakvu odmazdu od Izraela očekujete za ovo i znači smatrate da Netanyahu ne može uvući Sjedinjene Američke?

Ovo što je on gađao konzulat je bio pokušaj da uvuče Amerikance, čak su rekli da neće u slučaju ofenzive Izraela biti s njima, a to su rekli i Britanci. Bilo kakav odgovor može eskalirati, ali se Izrael ne može sam nositi s tim ratom. Ono što je važno reći za Pax americanu koja tone je da su Amerikanci izgubili kontrolu nad svojim ključnim saveznicima u tom dijelu svijeta. Izgubili su kontrolu nad Turskom, izgubili su i Iran. To već godinama traje. Ni u kom slučaju taj rat ne odgovara Bidenu jer je u predizbornoj kampanji, ukoliko se rat rasplamsa, daleko su veće šanse da pobijedi Trump. Međutim, činjenica je da će se tamo situacija komplicirati, a jedino rješenje o kojem govorim već desetljećima to je dvodržavno rješenje. Znači da postoje dvije države, da Jeruzalem bude i jednima i drugima glavni grad, nadam se bez zida kao što je bio u Berlinu.

Što ovaj napad Irana znači u kontekstu sukoba u Gazi?

Palestina je sigurno pozdravila taj napad jer se ispostavilo da izraelska vojska nema baš neka jača naoružanja. Oni imaju rakete, one su pometene, možda tek postoje u tunelima. Gaza je područje tipa veličine Brača, zamislite da smo mi imali takva bombardiranja Knina nakon Oluje - Hrvatska danas bila rupa od 28 metara, kolike bi kratere napravili ovdje. Činjenica je da se najelitnija vojska Izraela nije baš proslavila u Gazi.

>> FOTO Gaza je groblje djece: u 20 dana ubijeno 3542 dječaka i djevojčica

Može li se ovo pretvoriti u neki širi sukob?

Kad imate situaciju da se raspada Rimsko Carstvo, Pax Americana, sve je moguće. Ključni trenutak bio bi kad bi se Kina odlučila preuzeti kontrolu nad Tajvanom, onda bi se taj krug zatvorio i trebalo bi se vidjeti hoće li Amerikanci braniti Tajvance jednako kao i Ukrajince, do posljednjeg živog stanovnika. Cijela ova situacija može biti samo usporena zato što će Sjedinjene Američke Države učiniti sve što je u njihovoj moći da ostanu sila broj jedan, a ne mogu to ostati zato što Kina nezaustavljivo raste, a za Kinom se polako diže i Indija. Njihov početak odlaska na trećem mjestu je bio u onom trenutku kad je glad za profitom nastupila pa su svoju praktički industriju prebacili u zemlje trećeg svijeta, uključujući i Kinu. A Kina je, osim što je to prihvatila, najkvalitetnije svoje ljude slala da studiraju na najboljim američkim sveučilištima. Neki su ostali tamo, ali neki su se vratili. Za razliku od Hrvatske, naši ljudi se školuju na stranim sveučilištima, onda ih odkantaju.

Ovaj rat je pokazao da Europa kolonija jer ne može odlučiti ništa. Nama kao Europljanima bi bilo najpotrebnije da rat između Ukrajine i Rusije prestane odmah i da Rusija i Ukrajina idu zajedno s Europskom unijom.

Mnogo se ovih dana spominje Treći svjetski rat. Svi svjetski mediji pišu o tome, što vi mislite o tome?

Ne još. Europa nije spremna, oni su najbolji primjer nesposobnosti. Što Njemačka ima? Pokazalo se s Ukrajinom da Njemačka nije održavana i da je neadekvatna, njihovo zrakoplovstvo je šuplje. Jedina ozbiljna nacija koja se tu spremala jer ona ima svoju geostratešku poziciju između je Poljska. Oni su četiri puta kroz povijest dijeljeni.

Ovisi hoće će Rusi krenuti u ofenzivu. Ako Ukrajinu odsjeku od Crnog mora, ona je praktički mrtva i Rusi mogu krenuti na Pridnjestrovlje u Moldaviji, čime dolaze do granice Europske unije. A Europska unija je nesposobna. Nekada, dok sam radio u gradu, htio sam kupiti Anti Dron zaštitu za velike sportske i kulturne događaje. Rekli su mi ne, i kupili su dvije puške. Hrvatska je prije dvije godine raspolagala s dvije puške za borbu protiv dronova, s tim da jedna nije radila.