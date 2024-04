Večernjakovi analitičari o tijeku pregovora: 'DP sada ima tri opcije, a pucanje je najizglednija'

Postizborne slagalice kojima se ni 10-ak dana nakon izbora ne nazire kraj komentirali su ovog petka u studiju Večernji TV-a Večernjakovi analitičari Ankica Mamić i Dragan Bagić. Dok je Domovinski pokret posljednjih dana obavio razgovore sa svim stranama, Andrej Plenković u nekoliko je navrata poručio kako će ''HDZ sastaviti većinu'', a predsjedniku Zoranu Milanoviću poručio da više - ne postoji.

Što možemo očekivati u idućim danima, analitičari su komentirali s Večernjakovom Petrom Maretić Žonjom.

Koliko bi ovo sve moglo još potrajati?

Mamić: Još svi pregovaraju tako da sve ovisi kakve će pregovaračke vještine imati. Drugo, važno je biti spreman na kompromis jer nijedni pregovori ne završavaju maksimiziranjem zahtjeva jedne strane. Treća i najvažnija je stvar to da treba voditi računa o raspoloženju birača. Ušli smo u predizbornu kampanju za europske izbore i važno je tražiti dogovor kako bi se stranke mogle posvetiti novoj kampanji, a građani mogli odahnuti i vidjeti u kojem smjeru ide država.

Bagić: Mislim da će stvar ići u koracima i da će se najprije ići na konstituiranje Sabora zbog rokova. Predsjednik mora sazvati zasjedanje parlamenta u 20 dana od objave rezultata izbora. Jučerašnji dan sugerira da će to biti upravo prvi događaj, kada su manjinski zastupnici rekli da će podržati Jandrokovića za Sabora. Sve ostalo ovisi o procesima pregovora gdje je najvažnije pozicioniranje Domovinskog pokreta i HDZ-a - to će odrediti brzinu. Nezgodno je pritom to što dolaze europski izbori jer je svima cilj zaključiti stvar prije početka špice kampanje. Ne možete ući u kampanju bez da znate koje su vam pozicije u odnosu na vladajuću većinu u Hrvatskoj. Neki ozbiljniji početak te kampanje očekujem sredinom svibnja, tako da bi se stvari mogle raščistiti u idućih 20-dana.

Izjavom manjinskih zastupnika o Jandrokoviću loptica je prebačena na DP. Je li tu otežana pozicija Andreju Plenkoviću?

Mamić: Mislim da je to odrađeno u dogovoru s Plenkovićem i to za njega nije iznenađenje, već je to pregovaračka strategija. Loptica je prebačena DP-u, a oni moraju reći da im SDSS i dalje nije prihvatljiv. Moguće je da Plenković pokušava stvoriti percepciju da su manjinci put prema onih pet mandata - IDS-a, Fokusa i Sjevera. To dovodi i DP u situaciju da oni više nisu najvažniji i da su Plenkoviću dovoljna dva zastupnika DP-a. Onog časa kada se Sabor konstituira i ako se Jandrokovića izabere za predsjednika parlamenta, mi ćemo vidjeti kako će izgledati naša buduća vlada. Ako bi DP odbio Jandrokovića, time bi pokazali da ne žele biti dijelom te vlade. Pitanje je koliko bi takvu sabotažu pregovora birači honorirali na ponovnim izborima.

S druge strane, izjava manjinskih zastupnika je jaka poruka DP-u. Oni zasada iz pozicije stranke koja ima ključ Banskih dvora se osjeća moćno i misle da mogu nametati svoje zahtjeve. Vidjeli smo presicu HND-a, kritički se govorilo o zahtjevima DP-a. Sve je to poruka vodstvu - ili ćemo se dogovoriti, ili idemo na nove izbore.

Bagić: Zastupnici manjina su DP stavili u šah. Oni se moraju izvući iz tog šaha, a imaju tri poteza: prihvatiti igru i ući u koaliciju s SDSS-om, napustiti pregovore i reći da ne mogu, ali i izvršiti pritisak na konačno raslojavanje unutar DP-a. Mislim da ovo nije usmjereno prema liberalnim strankama, već je ovo faza u kojoj će doći ili neće do pucanja unutar DP-a. Ako neće doći do pucanja, onda nema većine s DP-om.

Paralelno, Most poziva Penavu da on bude taj tko će biti predsjednik Sabora i da se na kraći rok pokušaju donijeti neke odluke. Koja opcija je DP-u povoljnija?

Bagić: Svakako je Penavi bolja druga opcija u kojoj je on predsjednik Sabora, no nisam siguran da je i drugim zastupnicima DP-a. U toj opciji nema vlasti i raspodjele resursa, to je samo jedna kratkotrajna politička gesta koja dugoročno ne donosi obnašanje vlasti. DP-u je ovo prilika da preuzme obnašanje vlasti tako da dobar dio iz stranke želi ući u izvršnu vlast, a to lijeva strana ne nudi.

Jučer smo mogli zamijetiti i jednu jasnu grupaciju na drugoj strani - jednog zastupnika HNS-a, manjina i dva zastupnika HSLS-a. Oni su se formirali kao blok kojem je jasno bez igara prihvatljiva koalicija s HDZ-om, ali ne pod svaku cijenu, u smislu zahtjeva DP-a. To je pritisak i HDZ-u. Dio HDZ-a bi rado s DP-om, ali nedostaje matematike, dok je druga struja na čelu s Plenkovićem prije svega za liberale i manjinske zastupnike.

Može li se natjerati liberale da promijene stajališta, ako ništa drugo zbog lokalnih izbora?

Mamić: Prije svega oko HNS-a i HSLS-a treba imati u vidu da oni ne bi dobili zastupnike da nisu bili na HDZ-ovoj listi i jako su ovisni o ponašanju HDZ-a prema njima. Po mom mišljenju, HSLS je i prije izbora rekao da će u svoj klub uzeti zastupnika mađarske nacionalne manjine. Ovim pregovorima u cijelosti upravlja Andrej Plenković i taj pakt između liberala i manjina je koordiniran u Banskim dvorima. To su sve pregovaračke igre kako bi se DP-u pokazalo da ne mogu dobiti sve što požele. U tom smislu ovaj pokušaj slaganja parlamenta s Penavom na čelu bi sigurno doveo do rascjepa u DP-u i izazvao nove izbore. Uspjeh lokalnih šerifa, kako smo ih zvali, u velikoj mjeri ovisi o suradnji s nacionalnom vlašću jer je Hrvatska visoko centralizirana.

Tko bi profitirao u ponovljenim izborima, a tko bi izgubio?

Bagić: Domovinski pokret na ponovljenim izborima ne bi mogao voditi istu kampanju u kojoj su oni bili protiv korupcije i HDZ-a, pa su time i u problemima. Most je također u nešto drugačijoj poziciji jer nemaju bračni par Raspudić. SDP je također u škripcu jer na ponovljenim izborima ne bi imao Milanovića i time se vraćaju na tvorničke postavke. To su tri ključne stranke kojima najmanje odgovaraju ponovljeni izbori. HDZ je u nekakvoj nedefiniranoj poziciji - mogu prebaciti odgovornost na druge ako ne dogovore većinu, nudeći još snažnije stabilnost. Treba imat i na umu da bi izlaznost na ponovljenim izborima bila znatno niža.

