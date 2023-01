Psihologinja upozorila u Saboru: Afera je naštetila i drugoj djeci, čujem izrugivanja 'tebe su roditelji kupili'

Saborski Odbor za obitelj, mlade i sport održava tematsku sjednicu o posvajanju djece iz inozemstva, u kontekstu slučaja osmero hrvatskih posvojitelja koji su u Zambiji optuženi za trgovinu djecom . U raspravi će, osim članova Odbora i saborskih zastupnika, sudjelovati predstavnici tijela državne uprave, sudske vlasti, Ureda pravobranitelja za djecu, UNHCR-a, akademske zajednice, civilnog društva, psiholozi te zastupnik u Europskom parlamentu Ladislav Iličić.

Zastupnik Milanović Litre u ime Hrvatskih suverenista na početku sjednice zatražio je stanku kako bi ukazali na sve veći problem trgovine djecom. 'Dok Hrvatice i Hrvati idu u šoping u Italiju, Sloveniju i Mađarsku, zbog uvođenja eura, a kolege iz Možemo idu u Afriku u šoping djece. To je sramota. U ovom slučaju važno je istaknuti kako u ovom slučaju trebaju biti kažnjeni svi uključeni', rekao je između ostalog u zahtjevu za stanku naglasivši kako Hrvatska nema dovoljno uređenu zakonsku regulativu.

Zahtjeve za stranku podnijeli su i predstavnici stranke Most, te SDP-a. Zastupnica Andreja Marić naglasila je da se vodi računa o pravima djece, te o njihovoj sreći. Pozvala je članove odbora da ne prozivaju nikoga unaprijed, te da ne vrijeđaju.

'Nema ovdje stranačkog dresa kolege i kolegice, postoji samo jeste li se ogriješili o zakon. Iz Mosta s gnušanjem odbacujemo svaki pokušaj prikupljanja političkih posebna na ovom pitanju', rekao je Marin Miletić iz Mosta, nakon čega je zaradio opomenu jer je replicirao na obrazlaganje zahtjeva za stanku kolegice iz SDP-a.

Dubravka Hrabar sa katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu jedna je od izlagača koja je pozvana kao gošća. 'Dati ću jedan drugačiji pogled, kako sam doživjela situaciju i četiri teme sam izdvojila. Tko su osobe koje osvajaju djecu u inozemstvu, jedni su oni koji su legalno posvojili dijete prošavši cijelu proceduru zakona Hrvatske i zemlje iz koje su posvojili dijete. Ono što se čini je da postoje djeca koja su došla iz drugih država. Druga kategorija ljudi je ona koja je ilegalno posvojila dijete zaobišavši, ono što je jasno potrebno i obavezno, prijave namjere i javljanje socijalnom centru. Postoji i treća kategorija ljudi, onih koji su bili naivni ili nisu jasno poznavali propise, što nikoga ne lišava odgovornosti. Četvrta kategorija je, po meni najgora, trgovci djecom, a znamo da je trgovina djecom jako razgranata po svijetu. To postoji i ne možemo zatvarati oči pred time', objasnila je prof Hrabar naglasivši kako ne želi nikoga prozivati, niti trenutno osumnjičena četiri para, niti bilo koga od ljudi koji su posvajali djecu iz inozemstva.

'Trebalo bi ispitati sva zasnovana posvojenja iz inozemstva i utvrditi, a to je po meni najvažnije, jesu li ta djeca u Hrvatskoj. Ako nisu, onda tu treba i Interpol djelovati zajedno s Hrvatskim službama. Ako jesu u RH trebalo bi po meni provjeriti jesu li ta posvojenja zakonita po našim propisima i propisima zemlje iz koje su djeca dovedena. Naši propisi onima koji to žele i koji imaju volje za to su potpuno jasni. Naš zakon ima vrlo jasnu i preciznu odredbu o posvajanjima koja su vezana za inozemstvo, naglašeno je da se mora preko Ministarstva obitelji pokrenuti proces. To je uvjet da bi do međunarodnog posvojenja došlo', smatra Hrabar. 'Svi znamo da djeca nisu roba i po meni treba hitno zabraniti posvojenja iz tzv. nehašklih zemalja', zaključila je Hrabar.

Na odbor je pozvana i klinička psihologinja prof. Buljan Flander koja je na početku istaknula kako ona želi reći nešto iz perspektive djece. 'Kada se pitam o tome da je netko otišao u tzv, nehašku zemlju i nije prošao provjere jer nije u evidenciji posvojitelja. Znaju li i jesu li uopće svjesni problema na koje mogu naići. Znaju li oni što zapravo žele, znaju li da djeca mogu imati poteškoće koje možda neće znati riješiti. Smatram da je ova afera naštetila ne samo četvero djece nego mnogoj drugoj djeci koja su izložena izrugivanju i bulingu. Način na koje se sve ovo dogodilo oduzelo je pravo roditeljima da djeci na svoj način djetetu objasne kako je došlo do posvojenja. Ja sam nekidan imala problem gdje je posvojeno dijete iz nacionalnog posvojenja bilo izloženo izrugivanju vršnjaka koja su mu vikala, 'tebe su roditelji kupili'', rekla je tijekom izlaganja Buljan Flander.

Diana Topčić Rosenberg, bivša predsjednica ADOPTE, udruge za potporu posvajanju, koja je i sama posvojila dijete također je govorila na odboru. 'Jedna od mojih velikih žalosti je što mi se čini da godinama pričam o posvojenju, a još uvijek nisam sve rekla, niti su sve stvari jasne. Postoji pritisak da se sve veći broj država priključki haškoj konvenciji o posvajanju djece i kada se to dogodi broj posvajanja iz tih tzv. trećih zemalja pada, jer se i u njima mijenjaju i pooštravaju standardi.'