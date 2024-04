Ante Kotromanović prvi put otkriva: Zbog Gotovine sam ušao u SDP, a Ratka Mladića gađao zoljom

Niz je različitih uloga i funkcija koje stanu ispred imena Ante Kotromanovića i svaka je u njegovom životopisu nezaobilazna, pa smo na početku razgovora u novoj epizodi Životnih priča by Dea Redžić, našeg gosta pitali koja je njemu najdraža i kako se predstavlja. Vojnik, političar, umirovljeni brigadir, bivši ministar obrane, saborski zastupnik, diplomirani novinar, otac dvaju kćeri, poduzetnik i strastveni alpinist - popis je prilično dug. Posljednjih 25 mjeseci tisuće gledatelja Večernji TV-a prate njegove analize rata u Ukrajini, ali područje njegovog interesa otkako je izašao iz politike puno je šire, od poduzetničkih voda do najokrutnijih planinskih vrhova - s Kotromanovićem satima možete razgovarati a da se gotovo ne dotaknete dnevnih političkih zbivanja. S obzirom na predizborni tajming, to baš i nije baš lagan zadatak.

> Pogledajte novu emisiju i životnu priču Ante Kotromanovića u videu:

Novinarki Dei Redžić bio je idealan gost te je pred kamerama Večernjeg lista u razgovoru dužem od sat vremena otkrio drugu stranu svoje ličnosti koju javnost nije imala prilike upoznati. Iako je često pred kamerama, prvi put progovorio je o najtežim obiteljskim trenucima i početku Domovinskog rata, koji mu je u ranim dvadesetim usmjerio život.

VEZANI ČLANCI:

Iznio je neispričane detalje o danima na frontu, probojima iza neprijateljske linije, nezaboravnim trenucima, kao i o tragedijama koje doživio. Prisjetio se nekih od najhrabrijih ljudi s kojima je ratovao, a s posebnim emocijama govorio je o Anti Gotovini, danima ada ga je upoznao, ali I onima kada je protiv generala podignuta optužnica pred haškim sudom. Izazvalo je to lavinu reakcija, a najžešće su dolazile iz Cetinske krajine, gdje će Kotromanović 2001. održati govor za pamćenje i prvi put izvan vojničke službe naći se u fokusu javnosti.

Zašto je pet godina kasnije ušao u SDP i kakve veze Ante Gotovina ima s tim, je li ovo Hrvatska s kojom su zadovoljni danas kada razgovaraju iza kamere i hoće li se vratiti u politiku, iako tvrdi da je iz nje izašao jer nije od toga mogao normalno živjeti – samo su neke od tema koje je otvorio u zanimljivom i iskrenom razgovoru. Govorio je o svom djetinjstvu, roditeljima i bolnim trenucima koji su mu promijenili život, prisjetio se susreta s Aleksandrom Vučićem i Ratkom Mladićem, dotaknuo se budućnosti i poslao poruku mladima u Hrvatskoj, a nije izbjegavao ni neke od aktualnih zapaljivih tema poput pozdrava Za dom spremni i HOS-a.