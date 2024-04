Večernjakov novinar o napadu Irana: Izbjegli smo katastrofu, ali sve je na Netanyahuu

Tijekom noći Iran je izveo napade na Izrael, nakon nekoliko najava koje su stigle i od SAD-a koji je te napade pokušavao zaustaviti u strahu od eskalacije sukoba na Bliskom Istoku. Zapovjednik iranskih oružanih snaga poručio je kako su ''svi ciljevi tijekom noći postignuti'', te da je operacija 'Iskreno obećanje' provedena, a što možemo očekivati u narednom razdoblju komentirao je u studiju Večernji TV-a Večernjakov novinar Hassan Haidar Diab s Petrom Balijom.

- Nadam se da će stati na tome, a po svim predviđanjima možemo zaključiti da je sve to gotovo. Iran je pokazao da Izrael više ne može raditi što želi, no Izraelci moraju odgovoriti. Izraelci su dosad već puno puta likvidirali iranske dužnosnike. Mislim da smo izbjegli katastrofu i sudnji dan - komentirao je, dodajući kako je Biden možda i po prvi puta vršio pritisak na Izrael koji je najavio osvetu.

- Biden je htio smiriti tenzije, a zasada su Izraelci shvatili da moraju stati na loptu. Međutim, s Netanyahuom nikada ne možeš biti načisto. Sve je na njemu, on je taj koji o svemu odlučuje. Ako prestane rat u Gazi, Netanyahu će biti politički mrtav, ali i suđen. Ne samo za korupciju, nego i propuste još 7. listopada i sve što je učinjeno u Gazi - dodao je.

Što je Iran htio poslati dronovima i projektilima?

Imamo milijardu analitičara i promatrača, ali mislim da je Iran postigao svoje ciljeve. Uputio je oštru poruku da neće tolerirati ovakve i slične napade na veleposlanstva. Žele doći do nekakvog pravila, poput 2006. i prestanak Srpanjskog rata kada je došlo do sporazuma da će svaki napad na Libanon doći do odgovora Izraela i suprotno. Toga se drže i iz tog okvira nisu izašli ni danas. Izraelci su shvatili da će na svaki napad uslijediti i odgovor.

Hoće li doći do eskalacije sukoba?

Ovisi o raspoloženju jednog čovjeka. Netanyahu vodi svoj rat, ako žrtvuje 140 izraelskih talaca jer on ne želi kraj rata, on žrtvuje svoj narod da bi opstao na vlasti. Hoće li ratna vlada slušati njega ili Bidena i njegovu molbu da ne napada Iran, vidjet ćemo. Međutim, poznavajući Netanyahua, nikada ne znaš kada će donijeti odluku koja će zapaliti Bliski Istok. Zasada se situacija smirila i Iranci neće više napadati, osim ako Izrael odgovori.

Zašto su Iranci odgovorili?

Oni su supersila i to moraju dokazati. Da nisu odgovorili, ispali bi ''kukavice'' s kojima možeš napraviti što hoćeš. Ovim odgovorom Iran je poslao poruku da su spremni ući u veliki rat. Svijet ne priča o Netanyahuu koji je odgovoran za sve ratne pokolje. Taj rat vodi zaista jedan čovjek, on je jedini koji odlučuje o sudbini te nevjerojatno trusne i turbulentne regije Bliskog Istoka.

Može li ovo dovesti do okončanja sukoba na Bliskom Istoku?

Mislim da bi moglo. Svijet sada shvaća da smo na rubu jedne katastrofe koja bi mogla odnijeti i milijune života ljudi, tako da se to mora zaustaviti. Mislim da će sada biti i veći pritisak međunarodne zajednice koja je dosad bila pasivna. Trebali su osuditi i napad na konzulat u Damasku, no oni su šutjeli. Iran će sada uz to biti izoliran, već su najavljeni i sastanci u G7, a isto ide na sramotu međunarodnoj zajednici koja nije pravedna. Mi znamo kako su gledali na Hrvatsku dok su četnici klali po selima.

Izrael za obranu koristi i sustav ''Iron Dome''.

Nisu bili sposobni srušiti toliko veliki broj dronova. Izrael može biti sretan što su Amerikanci, Britanci i Francuzi oborili čak 90 posto tih balističkih raketa iznad Iraka, Jordana, Sirije i drugih, a ovo što je probijeno su uspjeli oboriti Izraelci. Da nije bilo njih, danas bismo pričali o Bliskom Istoku u plamenu. Izraelci se ne mogu obraniti ako Iran ispali tisuće raketa.

Što se može događati u narednom periodu?

Situacija se smirila, čak je odgođen i uži kabinet ratnog ministarstva. Rekli su i da kreću u ''političku agresiju'' protiv Irana. Poznavajući taj čudan svijet, nitko ne može predvidjeti što će se dogoditi. Netanyahua je još i Trumpa molio da bombardira nuklearna postrojenja Irana, a čak je i on rekao da neće. Bojim se da će Netanyahu ovaj moment iskoristiti i zapaliti čitavi Bliski Istok.

