Zagrepčanka došla na Markovo polje pa se šokirala: 'Policija mi je rekla da se to ovdje često događa'

Na parkiralištu zagrebačkog groblja Markovo polje provaljeno je u automobile više građana koji su obilazili posljednja počivališta svojih najmilijih. Jednoj je Zagrepčanki, kako je opisala za Dnevnik.hr, na vozilu razbijen prozor i ukraden ruksak s potrepštinama za dijete. To se dogodilo 25. travnja, a na groblju je provela oko 20 minuta. Dok je u šoku stajala pored automobila, prišla joj je jedna žena kojoj se ista stvar dogodila prije dva tjedna.

"Rekla mi je da je sve napravila, zvala policiju, obratila se zaštitarima na groblju, ali da ništa nije riješeno i da onoga koji je to napravio vjerojatno nitko neće uhvatiti. I ja sam zvala policiju, došli su brzo, za 40 minuta i bili su stvarno ok. Napravili su zapisnik i dali mi ga za kasko osiguranje. Sami su mi rekli da se to ovdje često događa, ali da se ne može puno napraviti jer nema kamera", kazala je Zagrepčanka.

Da problem postoji i dulje, potvrdila je i žena koja je kazala da je u automobil njezina sina provaljeno još u siječnju prošle godine. "Četiri dana nakon sahrane mojega supruga, djeca i ja došli smo na groblje. Dok smo palili svijeću, čuo se alarm sinova automobila. Suprugu je bio rođendan na taj dan", ispričala je te dodala kako je sin na automobilu potom vidio razbijeno staklo i zvao policija koja je uzela podatke.

Zagrebačka policija potvrdila je za Dnevnik.hr kako su upoznati sa slučajevima. Unatrag godinu dana dobili su šest prijava o provalama u vozila na parkiralištu groblja te jednu prijavu krađe torbice. Provale su se, kako navode iz policije, većinom dogodile tijekom dana. Nadležna policijska postaja, dodaje se, učestalo obilazi groblja, posebno u vrijeme vikenda i blagdana.

"Policijski službenici također prilikom obilaska groblja upoznati su sa samom problematikom te građane koji su prisutni upozoravaju na samozaštitno ponašanje tako da osobne stvari ne ostavljaju na vidljivim mjestima te da prilikom čišćenja grobnih mjesta svoje stvari drže kod sebe i od njih se ne odvajaju na duže vrijeme“, ističe Policijska uprava zagrebačka.