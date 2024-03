'Filipinci su došli raditi ono što su trebali ljudi koji su se iselili iz Hrvatske. Radije bih da se oni vrate'

Bivši ministar gospodarstva, energetski stručnjak, ali i počasni generalni konzul Filipina u Hrvatskoj, Davor Štern, gostovao je u studiju Večernjeg lista gdje je, osim situacije s ratom u Izraelu i Pojasu Gaze te energetici, govorio i Filipincima u Hrvatskoj.

S obzirom na to da ste vi počasni konzul Filipina, a to je jedna od glavnih tema u Hrvatskoj, koliko ima Filipinaca u Hrvatskoj i na koji način dolaze?

- Između 10 i 11 tisuća filipinskih radnika nalazi se u Hrvatskoj. Oni dolaze vrlo uredno. Filipini su zemlja koja je izuzetno brine o svojim migracijama. Naime, to je zemlja od 110 milijuna ljudi i skoro 10 posto stanovnika Filipina, znači puno veći broj radno aktivnog stanovništva, živi i radi u inozemstvu. Skoro 20 posto radno sposobnih Filipinaca radi u inozemstvu. To je ogroman broj. Oni rade od Japana, od zemalja Bliskog istoka, rade u Emiratima, puno ih je u ostalim zemljama. U Americi ih ima puno. Idu trbuhom za kruhom kao što su naši odlazili od 64. nadalje, a i prije svjetskog rata išli su ljudi u Australiju i Ameriku, iseljavanje je bilo veliko. Moramo imati obzira prema tim ljudima. Oni su došli ovamo iz potrebe da zarade nešto više novaca nego što se zarađuje kod kuće. Ali država za njih izuzetno brine. Kad god se dogodi, nekakav ispada, da je Filipinac nešto napravio ili da su njemu nešto napravili ja se isti dan moram javiti u ambasadu u Beču. Što se dogodilo? Držati kontakt s tim ljudima, posjetiti ih u bolnici ili u zatvoru, već gdje se nalaze. Tako da s te strane mi posao nije težak, ali istovremeno i velika odgovornost da imate deset tisuća ljudi kojima ste vi na neki način šef u ovoj zemlji jer mi nemamo ovdje ambasadu. Ja sam počasni generalni konzul, ali taj posao je prerastao mene i moje mogućnosti.

Prije dvije godine je bilo svega 200 Filipinaca u Hrvatskoj. Danas je deset tisuća i svi oni kucaju na vrata. Dolaze, žene se, žive, umiru, rađaju im se djeca. Evo, prošli mjesec se kršteno četrnaest malih Filipinaca u Hrvatskoj što je lijepo za vidjeti, a istovremeno te agencije i njihove koje šalju ljudi su na neki način filter da ljudi koji dolaze su pod kontrolom agencija koji ih šalju. Mi imamo agencije koje primaju te radnike. Kod nas to nije toliko organizirano jer je tu poplava, navodno postoji 650 agencija u Hrvatskoj koji zapošljavaju strane radnike. Ne samo Filipince, tu su Pakistanci, Afganistanci, Nepalci, Indijci i drugi ljudi. Ministarstvo rada i socijalne skrbi u suradnji s MUP-om radi na tome da se tu uvede reda na našoj strani i da te agencije stvarno odgovaraju za te ljude koje su doveli ovamo. To su ljudi od krvi i mesa. Svi oni imaju svoje potrebe i regulirati pitanje njihove zdravstvene skrbi i socijalne zaštite, odnosno mirovinske.

VEZANI ČLANCI:

Koji su im najveći problemi, ako ih ima? Postoji li diskriminacija?

- Ne bih rekao da postoji diskriminacija. Doduše, ne mogu reći za druge pripadnike drugih naroda. Filipinci su relativno mekani u ponašanju. Oni su jako dobro dobrohotni, simpatični, nasmijani. Ne mogu reći da je bilo velikih problema, tu i tamo se nađe netko tko napadne dostavljača Wolta, ali u onom momentu kad on napadne, on ne zna tko je ispod kacige, tako da mislim da to nije upereno protiv neke nacionalnosti. To je tako. Imamo mi svoje kriminalce, pa onda se tako to događa, ali sve u svemu, suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova i s Ministarstvom rada i socijalne skrbi je na vrlo visokom nivou i mislim da država dobro radi na zbrinjavanju tih ljudi koji su k nama došli raditi ono što su trebali raditi ljudi koji su se iselili iz Hrvatske. Ja bih radije da se ti ljudi vrate, ove ljude polako ili zadržimo ili će otići u neke druge zemlje, ali te velike migracije se ne događaju. Ovi Filipinci koji su došli u Hrvatsku uglavnom ovdje i ostaju jer im je dobro.

GALERIJA Krštenje 12 malih filipinskih ‘apostola’ novi je fenomen u našoj Crkvi