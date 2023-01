'Nastavljamo štrajk, ali ćemo od danas odvoziti smeće bolnicama, školama i vrtićima'

Radnici zagrebačke Čistoće i dalje su u štrajku zbog kojega se smeće u Zagrebu ne odvozi već četvrti dan. Radnici su nezadovoljni jer Uprava nije pristala na svih 11 zahtjeva, već je zajednički prihvaćeno njih pet od kojih se niti jedan ne odnosi na povećanje materijalnih prihoda. Dogovor o povećanju plaća i koeficijenata na 1,8 za radnike i 2,4 za vozače dogovarat će sindikati u postupku mirenja u petak.

8:51 - Radnici zagrebačke Čistoće jutros u 6 sati odvoze otpad samo s interventnih lokacija u Zagrebu - bolnica, domova zdravlja, vrtića, škola i domova za starije, dok ostali radnici i dalje štrajkaju, tražeći od Uprave jamstvo za traženo povećanje koeficijenata.

"Dečki su donijeli zajednički odluku da će izaći van i obaviti ono što je interventno, a to su bolnice, domovi zdravlja, vrtići, škole, domovi za starije i nemoćne osobe. A ostali radnici ostaju dalje zajedno u krugu Čistoće, podružnice Zagrebačkog holdinga", izjavila je jutros Hini predsjednica Sindikata Čistoće Zagreb Mirjana Kaltak.

Rekla je da je na te interventne poslove odvoza otpada otišla jutarnja smjena radnika Čistoće, koja je počela raditi u 6 sati. Noćna smjena, od 22 sata do šest ujutro, nije radila, radnici su noćas bili u krugu Čistoće, nastavljajući štrajk koji je počeo u ponedjeljak.

Na pitanje kako to objašnjava s obzirom da je jučer na pregovorima radnika i sindikata s predsjednikom Uprave Zagrebačkog holdinga Ivanom Novakovićem, članicom Uprave Matijom Subašić-Maras i voditeljem podružnice Čistoće Davorom Vićem odlučeno da će se prekinuti obustava rada i da će radnici od 22 sata nastaviti s radom, odvoziti sav otpad u Zagrebu, Kaltak je rekla kako je odluka radnika da nisu dobili jamstvo za svoje koeficijente koje su tražili. I to je razlog što i dalje ostaju u krugu Čistoće, odnosno da će jutros odraditi samo te interventne poslove.

Kaltak kaže da ne može odgovoriti "što dalje". "Znači, radnici su i dalje ostali u krugu Čistoće, ovo što su interventni poslovi odvoza otpada će se odraditi, a dalje čekamo potez Uprave Zagrebačkog holdinga", poručila je Kaltak. Objasnila je kako je ključno da radnici dobiju jamstvo da će im se povećati koeficijenti, a i ostalih zahtjeva. Radnici su imali 11 zahtjeva, od kojih je Uprava Zagrebačkog holdinga usvojila njih pet.

"Radnici nisu odustali od svojih zahtjeva i ono što su tražili, traže i dalje. Ostalo je još šest zahtjeva za ispuniti, a glavni je povećanje koeficijenta", rekla je Kaltak.

8:15 - Na terenu je desetak ekipa, odnosno oko 5 posto radnika.

8:00 - Do dogovora nije došlo, odnosno radnici ne smatraju da su se stvorili uvjeti za prekid štrajka zato se on nastavlja. Ipak, svjesni da već četvrti dan nema odvoza i da se smeće na ulicama gomila, dio komunalnih radnkka u jutarnjoj smjeni odlučio je krenuti s odvozom otpada, no samo iz vrtića, škola i bolnica. Radnicima je žao što je do ovoga moralo doći, pogotovo znajući da će ih to nagomilano smeće dočekati nakon prekida štrajka, no i dalje ustraju u svojim zahtjevima te dok se oni ne ispune štrajk se nastavlja.

6:44 - Ispričavamo se građanima Zagreba, hvala na podršci koju ste iskazivali. Odluka je radnika da se štrajk nastavlja jer jučerašnji pregovori nisu uspjeli. Uz još jednu odluku da se od danas bolnice, vrtići, škole voze, po rasporedima kako treba, da se radnici zahvale građanima Zagreba i da taj dio ne trpi dodatne posljedice - poručio je radnik Čistoće jutros koji je pozvao na pregovore, pišu 24 sata.

- Nije bilo garancije jučer. Ni usmene, a mi tražimo i pismene - rekao je.

6:30 - Radnici zagrebačke Čistoće i danas su nastavili sa štrajkom koji je počeo još u ponedjeljak. Grad je zbog toga prepun smeća koje se ne odvozi već četvrti dan.

