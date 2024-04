Ante Kotromanović: Ukrajina se dobro brani. U idućem periodu možemo očekivati veću operaciju Rusa

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović gostovao je u emisiji Večernji TV-a. U razgovoru s voditeljicom Lanom Kovačević komentirao je stanje u Ukrajini te što nas sve čeka u idućim mjesecima. Komentirao je i što sve treba napraviti u Hrvatskoj vojsci kako bi se modernizirala i pojačala te bila sprema na sve izazove.

Na početku emisije govorio o trenutnom stanju na bojištu u Ukrajini.

- Kada smo zadnji puta bili u studiju rekli smo kako su to bili najteži trenuci za Ukrajinu i nakon toga se nije znatno mijenjala situacija na terenu. Rusi su preuzeli stratešku inicijativu na kompletnom ratištu od sjevera do juga. Ukrajinci su debelo u fazi obrane i nadalje su te borbe teške i intenzivne. Ruska taktika je da na cijeloj liniji bojišnice napadaju plitko s malim snagama. Ne pokušavaju napraviti duboke prodore - rekao je Kotromanović dodajući kako možda nemaju niti kapacitete za to ili se boje izlaganja. Rekao je i kako se ti plitki udari s maksimalno 150 vojnika uz jaku potporu topništva i zrakoplovstva.

- Ti se pomaci mjere u nekoliko stotina metara i Rusi dolaze i ukopavaju se i pokušavaju vršiti pritisak - objasnio je Kotromanović. Rekao je i kako iz Rusije dolaze izjave da im se ne žuri u napadima te da su procijenili da imaju više kapaciteta te da njima više odgovara dugotrajni rat nego Ukrajini. Procijenili su da će zapadna pomoć možda biti sve manja i da će onda Ukrajinci sjesti za stol ili će napraviti neki veći udar i razbili ukrajinske snage, rekao je Kotromanović.

- S druge strane Ukrajinci se jako dobro brane, negdje vrše tzv. elastičnu obranu i iza sebe su formirali više utvrđenih obrambenih crta - objasnio je. Dodaje kako je Ukrajina u posljednja dva mjeseca 'imala nekoliko ispada' koji se odnose na napade na području Rusije te uspješne akcije na mornaricu na Crnom moru.

- I ono što je jako dobro je da su oni potpuno maknuli mornaricu iz Sevastopolja koja se prebacila na područje Rusije - izjavio je Kotromanovići dodajući da su tu bili i uspješni udari s dronovima na području Rusije.

- I Rusi su u zadnje vrijeme počeli napadati ključnu energetsku infrastrukturu sa svim svojim sredstvima koje imaju. Taj rat je i dalje intenzivan, gubici su veliki na sve strane i to će trajati. Ja ne vidim sad kako bi taj rat mogao završiti kratko - zaključio je Kotromanović.

Govoreći o mogućoj ljetnoj ofenzivi Rusije kazao je kako postoji više teorija što oni žele napraviti. Rekao je kako Rusi pokušavaju prodrijeti do grada Časiv jar kako bi zatvorili to područje.

- Izbacivanjem Ukrajine s tog područja oni bi zatvorili kompletnu Donjecku oblast i Donbas bi bio pod kontrolom Rusije. Drugi smjer je Harkiv iako mi je teško vjerovati da će ruska vojska ponovno pokušati napad na taj grad - rekao je Kotromanović objašnjavajući da smo mogli vidjeti intenzivne borbe za manje gradove poput Bakhmuta i da su se u drugim gradovima vodile teške borbe u kojima su ruski gubici bili ogromni. Kazao je i kako se u Rusiji radi na 'tihoj mobilizaciji' i obnavljanju svojih snaga.

- U idućem periodu možemo očekivati jednu veću operaciju ruskih snaga - kazao je.

Smatra da ukrajinska vojska može opstati i izdržati jedino uz izdašnu vojnu pomoć Zapada. Komentirajući ideju da se Ukrajina podijeli na zapadnu i istočnu Ukrajinu i da se zapadni dio odmah priključi NATO-u i EU, a istočni prepusti Rusima, Kotromanović je kazao da ne zna 'kako bi se političko vodstvo Ukrajine slagalo s tom idejom', ali i da bi Rusi to 'sigurno prihvatili'.

- Rat bi stao i to bi bilo olakšanje za sve. Za europske i svjetske čelnike, no mislim da je tu ključna odluka ukrajinskog političkog vodstva. Smatram da u ovom trenutku nema nikakve šanse da Zelenski prihvati takav model da prepusti teritorij Rusiji - dodao je. Smatra da je taj scenarij 'vrlo moguć u budućnosti'.

Govoreći o tome što možemo naučiti iz ovog rata i što Hrvatska treba napraviti vezano za svoju vojsku, rekao je da je 'nužna reforma vojske' i da nitko u kampanji za parlamentarne izbore nije posebno govorio o 'sigurnosti, obrambenim sustavima, o situaciji u svijetu, o našem susjedstvu gdje svakodnevno vidim ta intenzivna prepucavanja između Kosova i Srbije'.

- Ako Rusija definitivno pobjedi Ukrajinu na bojnom polju to će biti obrazac za Vučića i njegovu vojsku. Zato on jača svoje resurse jer oni ne mogu prihvatiti tu ideju da je Kosovo potpuno nezavisna država - kazao je.

Poručio je kako proračun za vojsku treba biti 2 posto BDP-a. Smatra i da se povećavanjem plaća na svim razinama treba popuniti ljudstvo u vojsci.