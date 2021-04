Šefica pulske bolnice Irena Hrstić: Rekla sam da mi je dosta inertnosti. Imam podršku HDZ-a i Plenkovića

Šefica pulske Opće bolnice Irena Hrstić iznenadila je mnoge kada se kandidirala za županicu Istarske županije u ime HDZ-a. O tome kako se odlučila na to, koji su joj planovi u emisiji Večernjeg TV-a razgovarala je s novinarkom Ivom Boban Valečić.

"Mogu vam reći da je većinu moja kandidatura iznenadila osim mene. Ja sam o tome dugo razmišljala i u jednom trenutku se odlučila. Prevagnulo je to što sam sama sebi rekla da mi je dosta ovakvog inertnog života, života bezidejnosti, govorim iz vlastite perspektive i u ime moje okoline", kazala je o svojoj kandidaturi Hrstić.

Na pitanje da je dobro kotirala u IDS - ovim krugovima kazala je da se nada da je to kotiranje ostalo i dalje jednako. "Svi idemo zajedno prema jednom cilju i to nema veze sa stranačkom pripadnosti", dodala je.

Na pitanje kad je osjetila tu zasićenost kazala je:

"Zadnjih godinu dana u meni se javlja nemir jer mislim da stagniramo. Jedan od poticaja koji je meni bio je problematika rješavanja dodatnog financiranja za gradnju pulske bolnice i on da shvatite da sve što krenete morate napraviti sami i da to predugo traje. Trenutak koji je prelomio je kad smo predsjednik županijske organizacije Anton Kliman i ja razgovarali, stavili sve na stol. Razgovarali smo o tome kako ja mogu tome doprinijeti i nakon razgovora kao i nakon razgovora s premijerom ali i kada sam vidjela da imam podršku lokalnog HDZ-a i premijera Plenkovića, onda sam rekla da može, krećemo jer nam je to i obaveza napraviti".

Na pitanje je li župan već prije znao da će se kandidirati prije nego je obavijestila medije naglasila je: "Saznao je to u trenutku kada sam ja to odlučila. Odluku da sam se odlučila kandidirati znala sam samo ja nije znala niti moja obitelj ".

"Kroz silne godine je bilo jasno tko sam što sam. Uvijek su me propitivali jesam li članica stranke. Svježe je to. Ne može se govoriti o nekoliko godina. Rekla sam da nisam članica stranke, nije to nikada bilo prikriveno", kazala je.

"Ono što Istra nudi i primjer je dobre prakse, to je IT industrija", dodala je. "Ja ne vidim gdje Istra može dalje ići. Mi pristojno živimo ali apsolutno ne dovoljno dobro, ne razmišljamo o budućnosti. Mi šest mjeseci životarimo, a onda šest mjeseci radimo. Želim da Istra postane aktivna predvodnica hrvatskog razvoja", dodala je.

"Da biste razvili županiju morate razviti primarno gospodarstvo, potom revitalizacija istarske željeznice, ulaganje u škole, treba otvoriti Istru svijetu, prema zapadu i vanjskim stručnjacima. Oni moraju znati gdje idu i kakav im se život nudi", rekla je.

Istra tijekom Covida

Hrstić je rekla da je tajna dobrog uspjeha dobra komunikacija. "U timu u Stožeru nikada nije bilo postavljeno pitanje tko čemu pripada već tko što zna. Mi uvijek slušamo struku. Mi dnevno komuniciramo. Kontinuirano komuniciramo", naglasila je. Smatra da Nacionalni stožer dobro komunicira. "Primarijus Capak uvijek kaže to sam vam već rekao. Moj je dojam da se struka treba slušati.", dodala je

Kako se posluje u pulskoj bolnici

"Ide jednako kvrgavo kao i u ostalim dijelovima. Mi smo prošle godine uselili u novu bolnicu. Zadnjih 14 mjeseci epidemije imali smo nekoliko seoba i jednu veliku u novu zgradu. Trebalo je u tijeku toga i financijski zdravstvo održati na lokalnom nivou stabilno. Uspjeli smo to relativno jer pulska bolnica ne posluje pozitivno kao niti jedna bolnica u Hrvatskoj, ali unatoč svemu mislim da smo jako dobri", kazala je. "Usprkos Covidu, seljenju mi smo uspjeli opravdati sve novce koje nam je HZZO dao. To je veliki uspjeh", kazala je.