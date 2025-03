SDP-ovka poslala pismo Plenkoviću: 'Smatrate nas potencijalnim švercerima i kriminalcima, pravilnik vam je nebulozan'

Saborska zastupnica Ivana Ribarić Majanović (SDP) uputila je predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću otvoreno pismo u kojem navodi da Hrvatska diskriminira svoje građane koji žive do 5 kilometara od granice s BiH, jer smiju uvesti robe u vrijednosti do samo 40 eura, a svi ostali do 300 eura. Tvrdi da se ljudima koji žive uz granicu tako poručuje da ih se smatra potencijalnim švercerima i kriminalcima. U pismu navodi kako su diskriminatornom tretmanu osobito izloženi stanovnici pograničnog područja njezine Brodsko-posavske županije, ali i ostalih pograničnih područja Republike Hrvatske. Od Plenkovića traži promptnu reakciju.

- Kao Hrvatica koja voli svoju zemlju i svoj rodni kraj, i kao socijaldemokratkinja, ne mogu a da ne izrazim svoje ogorčenje zbog očitog zanemarivanja načela socijalne pravde i jednakosti koje bi trebale biti temelj naše države. Naša županija, koja se prostire uz 175 kilometara rijeke Save, suočava se s ozbiljnim izazovima koji zahtijevaju hitnu pozornost Vlade – navodi Ribarić Majanović u svom pismu.

Prema njezinim riječima, posebno je zabrinjavajuć "Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao malu pošiljku nekomercijalnog značaja" Ministarstva financija. Ovaj pravilnik, tvrdi, stvara neopravdanu diskriminaciju tako što ograničava stanovnike koji žive unutar 5 kilometara od granice na uvoz robe vrijednosti do samo 40 eura, dok svi ostali građani uživaju pravo na uvoz robe vrijednosti do 300 eura. Po njoj, ova nepravedna odredba ne samo da ekonomski opterećuje naše pogranično stanovništvo, već i duboko narušava njihov osjećaj pripadnosti i ravnopravnosti u vlastitoj državi. - Gospodine Plenkoviću, ovakva politika je u suprotnosti s temeljnim vrijednostima socijalne države i jednakosti svih građana pred zakonom, jer vrlo nedvosmisleno poručuje svima nama koji živimo uz granicu da nas vi u Zagrebu smatrate potencijalnim švercerima i kriminalcima – poručuje Ribarić Majanović.

Ona upozorava da se Brodsko-posavska županija, sa svojih pet graničnih prijelaza, svakodnevno suočava s izazovima koje život na granici nosi. Granica se, podsjeća, prelazi na graničnom prijelazu, a ne u cijelom pograničnom području. Stoga su građani koji zapravo žive i do 50 km od graničnog prijelaza zbog života u blizini državne, a zapravo i prirodne granice (rijeke Save) ograničeni na 40 eura, dok oni na 6 km od graničnog prijelaza mogu unijeti do 300 eura. - Upravo to potvrđuje koliko je ovaj pravilnik nebulozan i napravljen bez razumijevanja problematike – poručila je saborska zastupnica i dodala: - Gospodine predsjedniče Vlade, pozivam Vas da hitno ukinete ovu nepravednu odredbu i poduzmete konkretne korake u izmjeni spomenutog pravilnika. Potrebno je ne samo izjednačiti prava, već i razmotriti načine kako kompenzirati našim građanima nepravdu koju su trpjeli.

