Traže izaslanika za Ukrajinu: Plenković nije u igri, spominje se Merkel?

VREMENSKA PROGNOZA

Olujna bura i pljuskovi, DHMZ izdao upozorenja: Evo kakvo vrijeme nas čeka

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni,a na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a na jugu Hrvatske puhat će istočni vjetar i jugo. Najviša temperatura zraka danas će biti uglavnom od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15 °C.