Kad je Ustavni sud prošli tjedan poništio jedan izborni listić u Zadru, saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk javno je osumnjičio sedam ustavnih sudaca da su instrument u rukama HDZ-a i vladajuće većine, a kad je taj isti sud važećim proglasio drugi listić, zbog kojeg je HDZ izgubio vijećnika u zadarskom Gradskom vijeću, Bauk se nije posuo pepelom niti se sucima ispričao. Naravno, nismo to ni očekivali, jer velika većina naših političara, i oporbenih i vladajućih, odavno je iz svog modusa operandi protjerala principijelnost i uvela dvostruke standarde. No pustimo tu općepoznatu činjenicu, posvetimo se pozadini Baukova istupa. Za one koji ne znaju, evo kratkog podsjetnika: Bauk je ustvrdio da se Ustavni sud podijelio “po liniji onih sudaca koje je preferirao HDZ i onih sudaca koje je preferirala opozicija” (7:6), da je poništeni zadarski izborni listić “postao simboličan listić razdora Ustavnog suda, simboličan listić raspada institucije ili raspada sustava” te da će SDP “učiniti sve” da takva podjela više ne postoji. Mehanizam će pokrenuti najesen kad, igrom sretnog slučaja, istječe mandat trojici ustavnih sudaca: Miroslavu Šeparoviću, koji je ujedno predsjednik Ustavnog suda, i Mati Arloviću iz kvote HDZ-a te Goranu Selancu iz kvote SDP-a, te će odnos snaga biti 5:5. Da bi spriječili preglasavanje, tada će vladajućoj većini predložiti da zajedno izaberu dvojicu ustavnih sudaca prema načelu “jedan naš, jedan vaš”, a da se treći ne bira, pa bi omjer bio 6:6. Promotrimo što taj scenarij zapravo znači, neovisno o tome hoće li ga vladajuća koalicija podržati ili neće.