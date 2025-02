O njemu se malo zna, a on je već treću godinu najveći porezni dužnik u Zagrebu: Zovu ga 'grobarom' tvrtki

O Zagrepčaninu Nedimu Jenčiragiću (56) jako se malo zna iako je već treću godinu zaredom šampion na Poreznoj listi dužnika u Zagrebu te četvrti u Hrvatskoj s dugom od 2,460.737 eura gotovo sve za "posebne poreze i trošarine". Ne zna se čak ni da je od srpnja 2018. do svibnja 2023. preuzeo čak 53 hrvatske tvrtke! "Rastao" bi on i dalje pa bi sigurno pretekao i Ivicu Todorića, čiji je koncern Agrokor na vrhuncu imao šezdesetak tvrtki, da ga država nije u tome zaustavila. Unatoč tome ni poslovni mediji nisu se bavili njime, osim što jednom godišnje svi mediji objave da je na tzv. Listi srama poreznih dužnika od 2022. među vodećima. Moglo bi se očekivati da osoba koju se povezuje s čak 53 tvrtke posjeduje neki statusni simbol. Ali na prijavljenoj adresi iz Sudskog registra kuća "prvog iza Todorića" antipod je njegovim Kulmerovim dvorima, jedna od skromnijih u toj ulici u zagrebačkoj Dubravi.

Jenčiragić je u listopadu 2021. bio tek 105. na Listi poreznih dužnika s dugom od "samo" 172.000 eura (preračunato iz kuna) koji je godinu kasnije porastao na 2,2 milijuna eura. Lider je o njemu pisao u rubrici "Tvrtke i karijere" 2019. kad je postao novi vlasnik i direktor Summa mode, koja se bavila veleprodajom ženske odjeće i od 2013. do 2017. prihodi su joj uvećani od 3 na 6,8 milijuna kuna. Lider je tada uočio da je Jenčiragić preuzeo još pet manjih trgovačkih i ugostiteljskih tvrtki, te da je to nastavak serije preuzimanja tvrtki iz prethodne godine.

Drastičan skok na listi poreznih dužnika u korelaciji je s krahom tvrtki koje je preuzimao. Prema podacima u Sudskom registru, našli smo da je u drugoj polovici 2018. preuzeo vlasničku i upravljačku funkciju u sedam tvrtki, pa 2019. godine u 15 tvrtki, zatim u 13, 11, pet i 2023. u dvije tvrtke. Do tih smo podataka došli preko poveznice "povezani subjekti", a ona se pojavljuje uz ime samo ako je tvrtka aktivna. Lani je 13 tvrtki u kojima je on bio jedini član brisano iz Sudskog registra, odnosno od 53 tvrtke, koje je Jenčiragić preuzeo od 2018., ostalo ih je još samo sedam aktivnih. Sve ostale izbrisane su nakon što je u njih 35 proveden stečajni postupak ili su brisane po službenoj dužnosti, s tim da će i preostale tvrtke po isteku zakonskih rokova očigledno biti ''upokojene''. Dakle, kad Nedim Jenčiragić preuzme neku tvrtku, to znači da će ona za neko vrijeme biti ugašena, ovisno o trajanju stečajnog postupka. Ili ako trgovačko društvo nema imovine, onda ga sud briše po službenoj dužnosti ako se tri godine ne objavljuju godišnja financijska izvješća poslovnog subjekta. A njegove tvrtke nisu ih objavljivale. Jenčiragić je zapravo preuzimajući te tvrtke figurirao kao njihov grobar i ta je njegova "trgovačka aktivnost" očigledno uočena, vjerojatno u koordinaciji Porezne uprave i Trgovačkog suda u Zagrebu.

Razlog zašto bi netko kaotično bez ikakva gospodarskog smisla preuzimao tvrtke potražili smo u Zakonu o trgovačkim društvima i našli smo ga u članku 62a, koji je zapravo "lex Jenčiragić". To je očito već iz službenog naziva te odredbe: "Zabrana osnivanja društva te zabrana imenovanja za članove uprave i izvršne direktore u društvima za osobe sa nepodmirenim dugovanjima." Tom je odredbom propisano da članstvo u trgovačkom društvu ne može steći osoba koja ima dugovanja na temelju Zakona o trgovačkim društvima te osoba koja namjerava postati član društva mora priložiti potvrdu Porezne uprave da nema nepodmirenih dugovanja po osnovi javnih davanja (porez) ili je na popisu poslodavaca koji ne isplaćuju plaće, a obvezuju se i društva čiji član (s više od 25% udjela ili je jedini član) želi postati član drugog društva da dostave potvrdu da društvo nema nepodmirenih dugovanja. I tako se stalo na kraj Jenčiragiću koji je tako onemogućen u daljnjem preuzimanju tvrtki ili, bolje reći, tako se stalo na kraj onima koji su preko njega izbjegli plaćanje dugova u prethodnoj tvrtki pa su unatoč tome do "lex Jenčiragića" mogli registrirati novu tvrtku. Nekolicina je uz njegovu pomoć upokojila po dvije svoje tvrtke. Posljednju tvrtku Jenčiragić je preuzeo 22. svibnja 2023. godine. U srpnju 2023. Ministarstvo pravosuđa je predložilo, a u listopadu je usvojen Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima koji je sadržavao i "lex Jenčiragić". Po svemu sudeći, Republika Hrvatska nikad neće naplatiti porezni dug od najzaduženijeg poreznog obveznika među fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u Zagrebu.

