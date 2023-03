Sagrađeno 11 zamjenskih kuća, na 90 se još radi

Brojka od šest novosagrađenih zamjenskih državnih kuća, a koja je stajala nepromijenjena od listopada, napokon je 21. veljače pomaknuta na 11, uključujući jednu donatorsku, prema podacima Stožera za obnovu. Također na još 90 zamjenskih kuća traju radovi, a pripreme su na dodatnom 21 gradilištu. Što je povećanje za desetak u odnosu na protekle mjesece.

Samoobnova je brža

Dakako da taj tempo nikoga ne zadovoljava pa su vladajući išli i na novi Zakon o obnovi, koji je nedavno izglasan u Saboru. No, da bi bio i primijenjen, potreban je novi program mjera obnove, čije je javno savjetovanje završeno jučer. Tek s tim provedbenim dokumentom moguće je novi Zakon o obnovi primijeniti u praksi. A najviše nade iz tog novog zakona usmjerava se na samoobnovu. Ovih dana tribine s temom samoobnove po Banovini privlače na stotine ljudi, kojima se objašnjava mogućnost provedbe obnove kuća u vlastitom aranžmanu, uz mogućnost isplate predujma temeljem troškovnika.

– Najveća je prednost samoobnove što podnositelj zahtijeva, odnosno osoba koja ima pravo na samoobnovu, sama bira projektanta i izvođača radova, što znači da nema dugotrajnog postupka javne nabave, pa je postupak ubrzan – rekao je na ovotjednoj tribini u Sisku državni tajnik Domagoj Orlić, koji je u Ministarstvu graditeljstva zadužen za obnovu.

Kako bi samoobnova mogla zaživjeti što prije, Vlada je na jučerašnjoj sjednici odredila da će Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu utvrđivati najviše cijene građevinskog materijala, proizvoda i rada pa kvartalno te podatke dostavljati Ministarstvu graditeljstva, koje provodi obnovu, a time i postupke samoobnove. Na temelju tih cijena određivat će se visina novčane pomoći za one koji se odluče na samoobnovu. U javnoj raspravi uvažena je i činjenica da su mnoga staračka kućanstva na Banovini nespremna provoditi samoobnovu pa je u iznos pomoći ubačena i stavka za stručnjaka koji može voditi postupak umjesto vlasnika.

Zašto ne žele iz kontejnera

Ovih dana raspisani su i natječaji za izrade nalaza i projektne dokumentacije obnove za oko 320 kuća u Sisačko-moslavačkoj županiji, a čiji su vlasnici smješteni u kontejnerima uz njih. No, obnova tih kuća neće moći početi prije svibnja. Namjera je vladajućih da se svi stradalnici do studenoga izmjeste iz kontejnera u bolji smještaj, no na terenu su naišli na probleme jer ne žele svi napustiti kontejnere s obzirom na to da se nekima nudi i smještaj u drugim gradovima, udaljen od posla, škole itd.

