SAD nudi milijun dolara za informacije o Hamzi bin Ladenu

Američka obavještajna služba došla je do saznanja da danas pravi vođa terorističke organizacije Al-Qaide nije Ayman al Zawahri, već Hamza bin Laden, sin Osame Bin Ladena, osnivača terorističke organizacije Al-Qaide.

SAD nudi nagradu od milijun dolara za informaciju o Hamzi Bin Ladenu, za kojeg američke vlasti vjeruju da se nalazi negdje blizu pakistansko-afganistanske granice i koji je od 5. siječnja 2017. godine označen kao terorista i na "crnoj listi" je SAD. Naime, posljednjih godina Hamza bin Laden snimio je više videoporuka i audioporuka u kojima sljedbenike poziva na napade na SAD i zapadne saveznike u znak osvete za ubojstvo njegova oca.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ