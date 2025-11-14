SAD izveo 20. napad na Karibima: 'Ubijena su četiri narkoterorista'

Sjedinjene Države izvele su svoj 20. napad na Karibima, pogodivši brod za koji navode da služi za krijumčarenje droge, izvijestio je CNN, pozivajući se na dužnosnika ministarstva obrane. "U napadu koji se dogodio na Karibima ubijena su četiri narkoterorista, nema preživjelih", citirao je CNN dužnosnika u četvrtak. Pentagon nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar.

Američki napadi na brodove, za koje se smatra da služe za krijumčarenje droge na Karibima i uz pacifičke obale Latinske Amerike, ubili su desetke ljudi. Administracija predsjednika Donalda Trumpa nazvala je članove posada tih brodova teroristima za krijumčarenje droge koji su odgovorni za tisuće smrti u Sjedinjenim Državama.

Američka vlada nije objavila što je pravni temelj za njezinu odluku o napadu na brodove. Državni tajnik Marco Rubio u srijedu se usprotivio kritikama nekih američkih saveznika zbog zakonitosti napada, rekavši da Europljani ne mogu diktirati kako Washington brani svoju nacionalnu sigurnost.