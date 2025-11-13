Tajanstvene 'vrećice čaja' iz oceana natjerale stanovnike Južne Koreje na masovnu potragu: 'Vidjeti toliko ljudi kako ih traže je zastrašujuće'

Od rujna stanovnici južnokorejskog otoka Jeju duž obale primjećuju male pakete, koji na prvi pogled izgledaju kao vrećice kineskog čaja. Međutim, pri bližem pregledu utvrđeno je da oni sadrže ketamin. Prema policiji, u najmanje osam slučajeva pronađeno je oko 28 kilograma droge, omotanih u foliju i označenih kineskim znakom za čaj. Ketamin se koristi kao anestetik u medicinskim postupcima, ali je njegova rekreativna upotreba u Južnoj Koreji ilegalna. Njegova zlouporaba može izazvati ozbiljna tjelesna i mentalna oštećenja, uključujući povrede srca i pluća, piše BBC. Obalna straža Jeju formirala je tim koji istražuje moguće morske i kopnene rute kojima je droga mogla ući u zemlju i završiti isprana na obali.

Vlasti su također upozorile stanovnike da ne dodiruju niti otvaraju sumnjive objekte pronađene na obali, već da ih prijave policiji. Čistač plaže je 15. listopada pronašao 20 kg ovih "čajnih vrećica" droge na obali Seogwipoa, na južnom dijelu Jejua, što je bila najveća zapljena u posljednja dva mjeseca. Ranije ovog tjedna, više od 800 vojnika, policajaca i volontera raspoređeno je kako bi pretražili plaže u Jeju Cityju, na sjevernoj obali ovog turističkog otoka, izvijestio je Korea JoongAng Daily. Istražitelji se sada fokusiraju na mogućnost da je droga doplovila do Jejua oceanskim strujama, navodi nacionalni dnevnik.

Voditelj odjela za narkotike Obalne straže rekao je kako su slična otkrića "čajnih vrećica" zabilježena i u Pohangu, drugom gradu Južne Koreje, te na japanskom otoku Tsushima. Stanovnici Jejua izrazili su zabrinutost zbog prisutnosti ilegalnih droga na svojim obalama. "Često dovodim svoju djecu na ovu plažu", naglašava Kim, stanovnica koja je svjedočila velikoj potrazi u Jeju Cityju ovog tjedna. "Vidjeti toliko ljudi kako traže drogu je zastrašujuće. Jeza me uhvati kada pomislim da bi djeca mogla dodirnuti nešto takvo", rekla je Kim za Korea JoongAng Daily. Drugi stanovnik, Hyun, poziva vlasti da se fokusiraju na "sprječavanje daljnjeg dolaska droga".

Profesor Yoon Heung-hee s Odjela za ovisnosti o drogama i alkoholu na Sveučilištu Hansung sugerira da iza paketa ketamina može stajati veći kriminalni sindikat. Neki sindikati koriste metodu poznatu kao "sea bump", koja uključuje bacanje paketa droge opremljenih lokatorima u ocean kako bi ih kasnije preuzeli. Kriminalne grupe mogle su pokušati krijumčariti drogu kroz Južnu Koreju preko Jejua, iskorištavajući slabu kontrolu na zračnim lukama i lukama, rekao je profesor Yoon za lokalni dnevnik The Hankyoreh.