Hoće li Trump i Putin dogovoriti 'zamrzavanje rata' u Ukrajini: Kijev se mora odreći teritorija?

SAD i Rusija teže postizanju sporazuma o prekidu rata u Ukrajini kojim bi se zacementirala okupacija teritorija koji je tijekom vojne invazije zauzela Moskva, objavio je u petak Bloomberg News. Američki i ruski dužnosnici rade na sporazumu o teritorijima za planirani sastanak na vrhu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova ruskog kolege Vladimira Putina, stoji u izvješću, koje se poziva na osobe upoznate s tim pitanjem. Bijela kuća odbacila je Bloombergovu priču, nazvavši je nagađanjem. Glasnogovornik Kremlja nije odmah odgovorio na zahtjev Reutersa da prokomentira informaciju, a nema ni komentara ukrajinskih vlasti.

Reutersovi novinari zasad nisu uspjeli provjeriti pojedinosti navedene u izvješću iz neovisnih izvora. Putin tvrdi da posjeduje četiri ukrajinske regije - Lugansk, Donjeck, Zaporižje i Herson - kao i crnomorski poluotok Krim, koji je anektirao 2014. Njegove snage trenutno ne kontroliraju u potpunosti cijeli teritorij u četiri regije. Ukrajina je ranije izrazila spremnost na fleksibilnost kada je posrijedi nalaženje rješenja za okončanje rata, koji je opustošio njezine gradove i mjesta i usmrtio velik broj vojnika i građana.

No prihvatiti gubitak oko petine ukrajinskog teritorija bilo bi vrlo bolno i politički izazovno za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegovu vladu. Bloomberg piše da bi, prema navodnom sporazumu, Rusija obustavila trebala obustaviti ofenzivu u regijama Herson i Zaporižja duž trenutačnih bojišnica. Od povratka u Bijelu kuću u siječnju Donald Trump je prionuo popravljanju odnosa s Rusijom, nastojeći okončati rat, premda je u svojim javnim komentarima oscilirao između divljenja i oštre kritike upućene Putinu.

Usred sve veće frustriranosti zbog toga što Putin odbija obustaviti rusku vojnu ofenzivu Trump je zaprijetio da od petka uvodi nove sankcije protiv Moskve, kao i protiv zemalja koje kupuju robu iz njezina izvoza, osim ako ruski čelnik ne pristane prekinuti tri i pol godine dug sukob, u kojemu je od Drugoga svjetskog rata u Europi poginulo najviše ljudi. No s obzirom na to da se sastanak na vrhu Putina i Trumpa očekuje u idućim danima, vrlo vjerojatno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nije poznato hoće li te sankcije stupiti na snagu ili će se odgoditi, a možda biti i otkazane.

Posebni Trumpov izaslanik Steve Witkoff u srijedu je u Moskvi u sklopu trodnevnog posjeta razgovarao s Putinom. Obje su strane razgovore ocijenile konstruktivnima. Poljski premijer Donald Tusk, bliski saveznik Ukrajine, ranije u petak, točnije, nakon razgovora sa Zelenskim, rekao je da je stanka u sukobu možda blizu. "Imamo neke nagovještaje, ali i intuiciju koji nam kažu da je možda zamrzavanje sukoba - a namjerno ne kažem kraj već zamrzavanje - bliže nego dalje", rekao je Tusk na konferenciji za novinare. "Ima nade za za to." Tusk je rekao i da je Zelenskij "vrlo oprezan, ali optimističan" te da Ukrajina želi da Poljska i ostale europske države odigraju svoje uloge u planiranju primirja i konačnog mirovnog rješenja.