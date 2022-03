Rusi žele gađati konvoje oružja? Krvava invazija ide dalje, NATO se neće uključiti, to znači svjetsku katastrofu

Dani koji dolaze vjerojatno će biti još gori, s još više mrtvih, još više patnje, i još više razaranja - procijenio je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg devetog dana brutalne agresije Rusije na Ukrajinu, dok su ruske snage nastavile opsjedati velike gradove i šokirale svijet dovođenjem ratnog sukoba u zonu najveće nuklearne elektrane u Europi.



Stoltenberg je govorio na press konferenciji u Bruxellesu nakon sastanka ministara vanjskih poslova zemalja saveznica, na kojemu se raspravljalo i o ideji uspostave zone zabrane letova iznad Ukrajine, no ideja je odbačena jer je zaključeno da bi to dovelo do eskalacije rata, pa i uvlačenja NATO saveznica u otvoreni rat s Rusijom.