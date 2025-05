Rusi dronom pogodili autobus pun civila u Sumiju, više ljudi poginulo

U ruskom napadu na autobus poginulo je devetero ljudi i ranjeno još četiri u regiji Sumiju, rekli su u subotu ukrajinski dužnosnici, u incidentu koji se dogodio nekoliko sati nakon što su Moskva i Kijev održali prve izravne mirovne pregovore u tri godine. "Ovo nije samo još jedno granatiranje, to je cinični ratni zločin", napisala je ukrajinska nacionalna policija u objavi na Telegramu.

Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je, pozivajući se na izjavu ministarstva obrane, da su ruske snage dronovima napale područje za prikupljanje ukrajinske vojne opreme u regiji Sumi.

Nine dead, four wounded in Russian attack on a civilian passenger van in Ukraine's Sumy region. So much for 'peace' talks. pic.twitter.com/ZtHyuGcLI8