Nakon pučana i zeleni podržali ulazak Zagreba u finale, ali SDP-ovci nisu uspjeli izlobirati kod svojih

Nakon što su u utorak europski pučani na svoju listu želja za pregovore unutar Europskog parlamenta odabiru sjedišta nove Europske carinske agencije stavili Zagreb, Varšavu i Malagu, danas su i europski zeleni stavili Zagreb na svoju listu želja, zajedno s Varšavom i Lilleom. Europarlamentarci iz HDZ-a i pokreta Možemo očito su uspjeli uvjeriti svoje klubove zastupnika u to da Hrvatska i Zagreb trebaju ući u uži izbor, ali SDP-ovci, čini se, nisu uspjeli na isti način u to uvjeriti svoje kolege iz redova europskih socijalista i demokrata (S&D). Ta je grupacija u daljnje pregovore unutar Europskog parlamenta ušla preferirajući Rim, Lille, Malagu i Bukurešt, što su slučajno glavni gradovi država iz kojih dolaze četiri najveće nacionalne delegacije u klubu zastupnika S&D-a. Hrvatska delegacija, koju čine SDP-ovci, navodno je jako ljutita zbog takvog ishoda, ali SDP-ovcima je rečeno: tako je kako je, uzmi ili ostavi.

– Drago mi je da su kolege iz naše grupacije Zelenih/ESS nakon naših razgovora prepoznali potencijal Zagreba kao mogućeg budućeg sjedišta Carinskog tijela EU, profesionalnih i stručnih kapaciteta koje Zagreb može ponuditi, kao i adekvatnog strateškog položaja. Naš je važan argument u razgovorima o podršci grupacije Zagrebu i već drugi uspješan mandat Tomislava Tomaševića na čelu grada, što naše kolegice i kolege prepoznaju i međunarodno – izjavio je Gordan Bosanac, europarlamentarac iz redova Možemo. Odluku o odabiru sjedišta agencije donijet će Europski parlament i Europsko vijeće, no o načinu donošenja konačne odluke još se pregovara između tih dviju institucija.