Europska carinska agencija

Nakon pučana i zeleni podržali ulazak Zagreba u finale, ali SDP-ovci nisu uspjeli izlobirati kod svojih

European Parliament plenary on territorial integrity and sovereignty of Greenland and the Kingdom of Denmark, in Strasbourg
YVES HERMAN/REUTERS
Autor
Tomislav Krasnec
12.02.2026.
u 16:36

Naš je važan argument u razgovorima o podršci grupacije Zagrebu i već drugi uspješan mandat Tomislava Tomaševića na čelu grada, što naše kolegice i kolege prepoznaju i međunarodno, izjavio je Gordan Bosanac

Nakon što su u utorak europski pučani na svoju listu želja za pregovore unutar Europskog parlamenta odabiru sjedišta nove Europske carinske agencije stavili Zagreb, Varšavu i Malagu, danas su i europski zeleni stavili Zagreb na svoju listu želja, zajedno s Varšavom i Lilleom. Europarlamentarci iz HDZ-a i pokreta Možemo očito su uspjeli uvjeriti svoje klubove zastupnika u to da Hrvatska i Zagreb trebaju ući u uži izbor, ali SDP-ovci, čini se, nisu uspjeli na isti način u to uvjeriti svoje kolege iz redova europskih socijalista i demokrata (S&D). Ta je grupacija u daljnje pregovore unutar Europskog parlamenta ušla preferirajući Rim, Lille, Malagu i Bukurešt, što su slučajno glavni gradovi država iz kojih dolaze četiri najveće nacionalne delegacije u klubu zastupnika S&D-a. Hrvatska delegacija, koju čine SDP-ovci, navodno je jako ljutita zbog takvog ishoda, ali SDP-ovcima je rečeno: tako je kako je, uzmi ili ostavi. 

– Drago mi je da su kolege iz naše grupacije Zelenih/ESS nakon naših razgovora prepoznali potencijal Zagreba kao mogućeg budućeg sjedišta Carinskog tijela EU, profesionalnih i stručnih kapaciteta koje Zagreb može ponuditi, kao i adekvatnog strateškog položaja. Naš je važan argument u razgovorima o podršci grupacije Zagrebu i već drugi uspješan mandat Tomislava Tomaševića na čelu grada, što naše kolegice i kolege prepoznaju i međunarodno – izjavio je Gordan Bosanac, europarlamentarac iz redova Možemo. Odluku o odabiru sjedišta agencije donijet će Europski parlament i Europsko vijeće, no o načinu donošenja konačne odluke još se pregovara između tih dviju institucija.
Europski parlament Možemo! SDP HDZ gordan bosanac EUCA

Komentara 8

OL
olujasviholuja
16:51 12.02.2026.

Bosanac kaže, gradonačelnik uspješan, pa su u eu to prepoznali🤣

OS
Ostrež
16:59 12.02.2026.

Pa i gradonačelnik je bosanac

IZ
ivan.zorger
17:30 12.02.2026.

Ako će biti Zagreb, to će značiti dodatne troškove. Koje netko actually treba platiti. A netko nadam se da razmišlja i o toj dimenziji. A ne kao kad smo one godine zabezeknuti shvatili da ćemo radi one pobjede trebat ugostit sljedeće prvenstvo u rukometu, pa su po svim gradovina niknule famozne "arene @ od kojih je isplativost jedino u slučaju zagrebačke jedva - granična. Sad će mi ovi koji samo padaju na"kruha i igara " počet prijetit i psovat, al ne da mi se bi objašnjavat koliko me nešto zaboli za to.

