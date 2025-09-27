Razdjelnike će očitavati predstavnici stanara

Kako se raspodjeljuju, obračunavaju i naplaćuju troškovi toplinske energije te koje su nove zadaće za predstavnike stanara u zgradama koje se griju na toplanu. U najkraćim crtama, ove su stavke uređene novim Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, koji je u javno savjetovanje do 1. listopada "pustilo" Ministarstvo gospodarstva.

Raspodjela troškova

Pravilnik se primjenjuje na sve zgrade koje su povezane na zajedničko mjerilo toplinske energije, a u kojima se koriste razdjelnici ili kalorimetri. Različiti modeli raspodjele troškova uključuju fiksne troškove priključne snage, troškove isporučene toplinske energije za grijanje te troškove pripreme potrošne tople vode, koji se raspodjeljuju prema broju članova kućanstva, broju stanova ili očitanim vodomjerima.

Krajnji korisnici, odnosno suvlasnici, odlučuju o modelu raspodjele troškova većinom glasova prema svojim suvlasničkim udjelima, a ovlašteni predstavnik suvlasnika dostavlja odluku kupcu toplinske energije i prati očitanja razdjelnika i kalorimetara. Osim toga, predstavnik osigurava pristup toplinskoj podstanici i brine se o sigurnosti sustava. Troškovi za energiju uključuju i naknadu za učinkovitost grijanja, a predloženi pravilnik i tu obvezu stavlja na teret krajnjih korisnika.

Upravitelji zgrada imaju obvezu jasno prikazivati zajedničke troškove na računima, a ako zajednica suvlasnika ne postoji, troškove naplaćuje izravno kupac toplinske energije. U slučaju da pričuva nije dovoljna za pokrivanje troškova, upravitelj može povećati njezin iznos. Novi pravilnik također uvodi obvezu da krajnji korisnici budu na računima informirani o svojoj potrošnji, učinkovitosti grijanja te udjelu obnovljivih izvora energije u sustavu.

Inspekcija ima pravo provoditi nadzor dvaput godišnje, a novi modeli obračuna primjenjivat će se od 1. rujna 2026. Do tada, postojeće odluke suvlasnika o raspodjeli troškova i dalje vrijede.

Kada je riječ o novim obvezama koje ovaj pravilnik donosi predstavnicima suvlasnika, one uključuju nekoliko ključnih zadataka. Predstavnik suvlasnika mora očitavati razdjelnike i kalorimetre u zgradi jer na temelju tih podataka će se izračunavati troškovi. Ako razdjelnici ili kalorimetri ne rade ispravno ili se ne mogu očitati, predstavnik je dužan to prijaviti i osigurati da se troškovi obračunaju prema specifičnim pravilima. Također, obaveza je predstavnika pratiti očitanja i u slučaju da primijeti velika odstupanja, odmah obavijestiti sve relevantne strane, uključujući krajnje korisnike.

Nadzorna uloga

Također, predstavnik ima zadatak prijaviti ako neki suvlasnici uklone ili onesposobe razdjelnike ili kalorimetre, odnosno ako su oni neispravni. A ujedno može tražiti izradu elaborata za poboljšanje energetske učinkovitosti, primjerice ugradnju novih razdjelnika ili implementaciju drugih mjera i sve to na teret naknade za učinkovitost grijanja.

Na kraju, predstavnik suvlasnika ima posredničku ulogu između suvlasnika i kupca toplinske energije – koordinira očitanja, prijavljuje nepravilnosti, omogućava pristup sustavu i čuva njegovu sigurnost, te zastupa interese suvlasnika u obračunu troškova i energetskim ulaganjima. Također ima nadzornu ulogu nad radom sustava i potrošnjom energije.