Rade tek pola godine, a već su u problemima: Od 745 predmeta riješili 550, nedostaju im suci

Put do pakla popločen je dobrim namjerama. Stara je to poslovica kojom su se možda rukovodili svi oni koji su zagovarali osnivanje Visokog kaznenog suda, koji je nakon brojnih porođajnih muka s radom počeo 1. siječnja ove godine. No nakon pola godine, ono što je zamišljeno kao rasterećenje hrvatskog pravosudnog sustava te čak i Vrhovnog suda, već je zapalo u probleme.

Naime, kako je VKS neki dan objavio na svom službenom Twitteru, suci i sutkinje tog suda su se od početka godine naradili, no ipak nisu stigli sve odraditi. Priopćeno je da je VKS od početka godine do kraja lipnja zaprimio 745 predmeta. Od tog broja riješeno je 550 predmeta, dok ih je već sada neriješeno ostalo 195. Drugim riječima, ako se takav ritam zaprimanja i rješavanja predmeta nastavi i do kraja godine, realno je očekivati da će VKS kraj 2021. dočekati s oko 400 neriješenih predmeta. Koji će biti preneseni u iduću godinu. A to zasigurno nije dobar početak jer je VKS prezentiran kao sud koji ima čisti start s obzirom na to da je krenuo od – nule.

Razlog zašto je VKS već sada u zaostatku s rješavanjem predmeta vjerojatno treba tražiti u činjenici što od početka nije ekipiran kako je zamišljeno. Kada je raspisan natječaj za suce tog suda, bilo je predviđeno da ih se primi 15, što je optimalna brojka za osnivanje četiri sudska vijeća. No primljeno je 11 sudaca i sutkinja, što je nedovoljno. Osim toga, VKS nema dovoljan broj sudskih savjetnika koji sucima i sutkinjama pomažu u rješavanju predmeta, a nema čak ni dovoljan broj daktilografkinja. Sve su to tzv. tehničke stvari za koje odgovorni očito nemaju sluha.

Željko Horvatović, predsjednik VKS-a, koji mjesec nakon što je sud počeo s radom kazao je kako se nada da će DSV uskoro raspisati natječaj kako bi se popunila trenutačno prazna mjesta na sudu. Nadajmo se da je DSV čuo što je sudac Horvatović govorio u više svojih medijskih istupa jer bi u protivnom novoosnovani sud od samog početka mogao zapasti u ozbiljne probleme.

Inače, posao sudaca i sutkinja VKS-a jest da rješavaju žalbe, a to se ne odnosi samo na nepravomoćno okončane postupke. Jer osim žalbi na nepravomoćne presude rješavaju i žalbe na istražne zatvore, odlučuju o zahtjevima za izdvajanje nezakonitih dokaza ili pak o zahtjevima za premještanje mjesne nadležnosti. Među prvim odlukama koje su donijeli nakon što su se ekipirali te nakon što je početkom travnja Horvatović imenovan predsjednikom bila je ona kojom se odbija zahtjev obrane Zdravka Mamića da se njemu i njegovim suoptuženicima suđenje za aferu Dinamo 2 premjesti iz Osijeka u Zagreb.

Osnivanje VKS-a pratio je niz prijepora u pravnoj javnosti jer je nemali broj onih koji smatraju da je njegovim osnivanjem Vrhovni sud razvlašten. Propitivalo se i je li osnivanje VKS-a u skladu s Ustavom, što je presjekao Ustavni sud odlučivši da jest. S druge strane, osnivanje VKS-a trebalo je i rasteretiti Vrhovni sud koji od siječnja ne prima nove žalbene predmete. No činjenica da im novi žalbeni spisi ne dolaze nije baš, koliko je vidljivo, ubrzala rad sudaca Vrhovnog suda na predmetima koji su zaprimljeni proteklih godina. Dugotrajnost sudskih postupaka jedan je od razloga zbog kojih javnost ne vjeruje ni u sposobnost ni u pravednost hrvatskoga pravosudnog sustava.

