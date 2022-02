'Rađamo se tu u Senju, živimo i umiremo na buri, a sad je više nema i ne znamo zašto'

Živjeti na buri, tu u Senju, navikli su od malih nogu. Bake bi im, kad su kao školarci zimi išli po cesti, u džepove stavljale kamenje, da ih bura ne bi odnijela. Po gradu su se hvatali za užad ne bi li se probili do kuće ili dućana. Iz bankomata koji su na rivi, često je bura mirovine nosila u more, novčanice su plivale podno Nehaja... Posljednjih godina, prave bure više – nema. A sad je sezona! No, ni prosinac, ni siječanj, ništa.



– Nedostaje nam, navikli smo na nju... Nema je. A može okrenuti svaki čas. U deset minuta može doći 'raganj', to je naša senjska riječ. Nevrijeme, ludnica... – govore u Senju.