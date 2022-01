Putnici satima zarobljeni u avionu, glavni junak liječnik iz BiH: 'Svi su to u panici promatrali'

Doktor Amar Rešidović iz Sarajeva imao je pustolovinu kakvu će do kraja života pamtiti, ali i svi oni oko njega. Zbog snježne oluje u Istabulu došlo je do obustave letova, zbog čega su putnici bili sedam sati zatvoreni u avionu,

Jedan od njih bio je i Rešidović koji se vraćao iz Dubaija, a presjedao je u Istabulu. Snijeg je počeo padati nakon što su putnici ušli u avion, a pista je ubrzo bila prekrivena snijegom.

- Čekali smo da se vrijeme stabilizira 20 minuta, pa zatim dva sata, ali svaka dva sata javljao bi se kapetan s novim informacijama. Sedam sati sam proveo u avionu koji je bio ugašen i bez struje - kazao je Rešidović za Klix-ba.

Ispričao je da su ljudi paničarili, s obzirom na to da je avion bio pun, a mnogi od njih zbog spavanja nisu spavali više sati.

Stjuardesa je oko 17 sati na razglas pitala ima li u avionu doktora. Pokazalo se da od ukupno 200 putnika, Rešidović je bio jedini doktor te se odazvao pozivu kako bi pomogao starijem državljaninu Turske.

- S obzirom na to da je avion bio ugašen i da ga je vjetar poprilično ljuljao, ljudi su počeli gubiti svijest. Gospodin starije životne dobi iz Turske otežano je disao, imao ju ubrzan puls, povišen tlak, bio je dehidriran i obliven hladnim znojem. Tražio sam da se čovjeku priključi kisik maska s tim da se čekalo odobrenje kapetana. Svi su to u panici promatrali. S obzirom na to da je bio dehidriran, dao sam mu tekućine, a od avionske ekipe sam tražio da otvori vrata. Jedna su zaledila pa su uspjeli otvoriti druga kako bi se pacijent stabilizirao – kaže Rešidović za Klix.

Prilikom prve intervencije dobio je poziv za drugu intervenciju na drugoj strani aviona gdje je djevojka gubila svijest. Uz to, bila je anksiozna jer je prije desetak dana prebolila koronavirus.

– Ubrzo je i ona postala stabilna. Svi su bili zahvalni na intervencijama. Nakon toga još dva sata smo sjedili u avionu, gdje sam išao od jednog do drugog pacijenta i pratio njihovo stanje. Autobus je došao do aviona i prebacio nas na aerodrom, gdje smo evo već tri dana zatvoreni i čekamo letove – izjavio je.

