Žestoki napad na Krim, odjeknule eksplozije: Zatvoren promet na krimskom mostu

Ukrajina je u srijedu objavila da je pogodila ruske pomorske mete i lučku infrastrukturu u Sevastopolju, u najvećem napadu do sada na sjedište ruske Crnomorske flote na Krimu. Sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un i ruski predsjednik Vladimir Putin održali su sastanak na kojem su razgovarali o vojnim pitanjima, ratu u Ukrajini i mogućoj ruskoj pomoći satelitskom programu Sjeverne Koreje.

Tijek događaja:

10:23 - U prekograničnom granatiranju od strane Ukrajine ubijen je čovjek i oštećeni dalekovodi u ruskoj regiji Kursk, ustvrdio je dužnosnik.

Guverner Kurska Roman Starovoit rekao je na Telegramu da je muškarac preminuo nakon što je pogođen grad Tetkino na rusko-ukrajinskoj granici.

Također je rekao da je 10 granata pogodilo selo Gordeevka.

10:00 - Ukrajina tvrdi da je tijekom noći uništila ruski sustav protuzračne obrane u blizini grada Jevpatorije na okupiranom Krimu.

Obavještajni izvor rekao je da su napad bespilotnim letjelicama i projektilima izvršile ukrajinska sigurnosna služba i mornarica.

8:38 - Suspilne javlja da je šestogodišnji dječak poginuo, a još četiri osobe su ranjene u ruskom granatiranju u selu Novodmitrivka, koje se nalazi u regiji Herson. Citiralo je ured lokalnog tužitelja. Krhotine dronova također su djelomično uništile kuću u blizini regije Nikopol u regiji Dnjepropetrovsk.

8:20 - Ruske protuzračne jedinice oborile su tijekom noći ukrajinske bespilotne letjelice u dvije regije na jugu Rusije, Brjansku i Belgorodu, izvijestili su u četvrtak ruska vojska i mediji. Nema izvještaja o žrtvama ili šteti. Obje regije graniče s Ukrajinom.

8:15 - Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je na servisu za razmjenu poruka Telegram da je tijekom noći oborilo 17 od 22 bespilotne letjelice koje je iznad njezina teritorija poslala Rusija.

7:58 - Promet vozila obustavljen je na mostu koji povezuje poluotok Krim s kopnom Rusije, izvijestili su državni mediji. Nisu navedeni razlozi za taj potez, izvijestila je u četvrtak novinska agencija RIA.

Poruka o operacijama mosta u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram glasi: "Mole se osobe na mostu i u zoni očevida za mir i pridržavanje uputa službenika osiguranja prometa.

Krimski most dug 19 km, poznat i kao Kerčki most, više je puta napadan tijekom rata.

7:13 - Pet ukrajinskih dronova napalo je u četvrtak brod ruske mornarice u Crnom moru, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

7:07 - Ruska protuzračna obrana uništila je u četvrtak ujutro 11 ukrajinskih dronova iznad Krima, citirala je ruska državna novinska agencija RIA rusko Ministarstvo obrane.

6:58 - Eksplozija su odjeknule na Krimu i u Rusiji. Na Krimu je došlo do velike eksplozije. Na snimci koja se širi društvenim mrežama vidi se veliki plamen u noći. Kako je objavilo rusko ministarstvo obrane, kažu da su srušili 11 ukrajinskih dronova. Do eksplozije je došlo u gradu Saratov u Rusiji.

⚡️⚡️⚡️ LARGE EXPLOSIONS IN SARATOV 🇷🇺 Located about 1,000 KM to the East of Ukraine, it is the home of the 🇷🇺 Engels Air Force Base. pic.twitter.com/GmS9MTri63

⚡️⚡️⚡️ LARGE EXPLOSIONS IN SARATOV 🇷🇺



🔥🔥🔥 Located about 1,000 KM to the East of Ukraine, it is the home of the 🇷🇺 Engels Air Force Base. The base has been used to attack Ukraine 🇺🇦. pic.twitter.com/jVpWQ5ZoLI