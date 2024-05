Isplivale snimke radara, Ukrajinci oštetili ključni ruski sustav: 'Pitanje je koliko je taj napad Kijeva bio mudar'

Najnovije snimke satelita pokazuju da su ruske vojne snage ovoga tjedna pretrpjele značajne gubitke, posebice nakon ukrajinskog napada dronom na jugozapadu zemlje. Konkretno je u ovom slučaju oštećen ruski sustav ranog upozoravanja, što bi Ruse značajno moglo usporiti u svojim naumima.

Naime, satelitske snimke koje potvrđuju oštećenja objavio je The War Zone, dobivene od Planet Labsa. Armavir, ruska postaja u Krasnodaru, izgleda oštećeno, a velike krhotine vidljive su oko područja. Ova snimka potvrdila je zapravo fotografiju koja je ranije isplivala na društvenim mrežama, a na kojoj se jasno vide oštećenja na tom području.

The radar stations near Armavir, Russia’s early warning systems for missiles and planes in Southern Russia, was struck by Ukrainian UAVs and got visibly damaged. Coordinates: 44°55'32"N 40°59'02"E Source: Telegram / TyskNIP pic.twitter.com/B9lZnIsGqu

Ukrajinski dronovi su nanijeli ozbiljnu štetu radaru Voronjež-DM, dijelu sustava ranog upozoravanja na balističke rakete, što može imati ozbiljne posljedice po rusku sposobnost detekcije nuklearnih prijetnji. Satelitske snimke pokazuju značajno uništenje stanice, smanjujući efektivnost ruskog radarskog sustava.

Aftermath of the alleged Ukrainian UAV attack on the ballistic missile early warning radar in Armavir, Russia, as seen in a @planet satellite image captured yesterday, May 23rd, soon after the attack. https://t.co/gcKptuWqid pic.twitter.com/MxuJgHsZFc