Skandal u elitnom klubu u Njemačkoj: Mladi u noćnom klubu uzvikivali neonacističke parole

Video koji je sada izazvao veliku uznemirenost, uključujući i politički Berlin, traje samo 15 sekundi. Prikazuje mlade ljude na terasi jednog skupog lokala na otoku Sylt na Sjevernom moru. Snimljen je tijekom jedne od toplih večeri posljednjih dana, a u pozadini se vidi prvi sumrak. Mladići i djevojke obučeni su kako to priliči jednom klubu i jednom ljetovalištu koje se obraća publici malo dubljeg džepa: casual košulje i pastelni puloveri prebačeni preko ramena, samo za ulaz u ovaj lokal treba izbrojati 150 eura, bez pića.

Svi plešu a petorica od njih uzvikuju poznatu desničarsku parolu: "Njemačka Nijemcima, stranci van". Kao podloga služi disko poskočica "L'Amour Toujours" Gigi D'Agostina koje je već i nekoliko puta prije korištena za uzvikivanja istih parola ne drugim lokacijama. Najmanje jedan od sudionika pokazuje Hitlerov pozdrav. Također drži dva prsta između gornje usne i nosa, aludirajući na Hitlerove brkove.

Vlasnik noćnog kluba: "Kod nas je svako dobrodošao!"

Već u četvrtak diskoteka "Pony" u luksuznom mjestu Kampen na Syltu oglasila se na Instagramu i distancirala se od videa. Video je snimljen u njihovom noćnom klubu, bez znanja vlasnika. "Duboko smo šokirani", napisao je vlasnik Tim Becker. "Kod nas je svaki gost, bez obzira na etničku pripadnost, srdačno dobrodošao." Klub sada zna imena osoba iz videa. "Prijavit ćemo ovo odvratno ponašanje i iskoristiti sve zakonske mogućnosti".

Vlasnik noćnog kluba "Pony", Tim Becker, sada strahuje da će incident negativno utjecati na ugled njegovog lokala i cijelog otoka, poznatog po pješčanim plažama i visokim cijenama. Becker je za agenciju dpa izjavio da će ubuduće više poticati goste da prijave rasističke incidente redarima. Ovaj incident pogađa cijeli otok. "Svi su tužni što se ovo dogodilo", rekao je Becker. Prema njegovom mišljenju, pet osoba uključenih u incident neće dobiti samo doživotnu zabranu ulaska u "Pony", nego se „uopće ne trebaju pojavljivati na Syltu".

Scholz: "Ovo je odvratno"

Nadležna policija u Flensburgu, na njemačko-danskoj granici, dobila je informaciju o videu u četvrtak navečer. Video je vjerojatno snimljen prije nešto više od tjedan dana. Arne Hennig, glasnogovornik policije Flensburg, rekao je za DW: "Postoje osnovane sumnje za poticanje na mržnju i korištenje simbola zabranjenih organizacija. Na videu se vidi kako jedna osoba podiže desnu ruku." Istraga o ovom slučaju je već u punom jeku.

U petak je vijest o videu stigla i do političkog Berlina, izazvavši zgražanje sve do savezne vlade. "Takve parole su odvratne", rekao je njemački kancelar Olaf Scholz (SPD) u petak novinarima u Berlinu. "One su neprihvatljive!" U vezi s tim ne smije biti nikakve sumnje. Nakon razgovora s "Funke-Mediengruppe", ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser (SPD) je izjavila: "Tko uzvikuje nacističke parole poput 'Njemačka Nijemcima - stranci van', je sramota za Njemačku". Postavlja se pitanje, "radi li se ovdje o ljudima koji žive u materijalnom izobilju, ali su potpuno zanemarili vrijednosti našeg ustava", dodala je Faeser. Glavni tajnik berlinske vladajuće stranke FDP, Bijan Djir-Sarai, rekao je: "Šokantno je vidjeti nešto takvo." To je posebno važno s obzirom na trenutnu raspravu o tome kako bolje zaštititi demokraciju u Njemačkoj”.

Znak „zapuštanja u bogatstvu"?

Uznemirenost je toliko velika i zbog toga što se lokali i noćni klubovi na Syltu još od šezdesetih godina smatraju mjestom okupljanja bogatih i imućnih. Mnogi biznismeni, političari, filmske i televizijske zvijezde posjeduju ovdje kuće. Očito je da su i mladi na videu prilično dobrostojeći. Sada se odjednom svi čude i pitaju: ima li i ovaj stalež problem s desničarskim i ksenofobičnim stavovima?

Ova sumnja se odražava i u izjavama lokalnih političara iz Schleswig-Holsteina koji su komentirali video. Tako je ministrica obrazovanja ove savezne pokrajine, Karin Priem (CDU), rekla da je to "znak potpunog zapuštanja u bogatstvu". Ministrica za integraciju, Aminata Touré (Zeleni), izjavila je za Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Ovo nije dječja šala, nego najgore nacističko urlanje odraslih ljudi na otvorenoj sceni. Odvratno i gnusno. Trebali bi se stidjeti! Sada moraju uslijediti krivične istrage."

Njemački mediji u međuvremenu javljaju da je jedna djevojka koja se pojavljuje u videu i uzvikuje parole dobila otkaz. Ona je radila kao asistencija jedne poznate influencerice. Istodobno i njemačke društvene mreže bruje o ovom događaju pri čemu se neki pitaju čemu se javnost sada toliko čudi. ElHotzo poznati satiričar s platforme X je duhovito primijetio: „Ovo je još jedan primjer kako bogati ne znaju s novcem. Zamisli da platiš 150 eura za ulazak u lokal samo kako bi malo ‚Hitlerovao‘ dok u isto vrijeme to možeš besplatno na svakom kirbaju u Njemačkoj".

