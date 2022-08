Putin pali plin koji je trebao biti dostavljen Europi? Sateliti snimili neobičnu aktivnost u ruskom postrojenju

I dok su cijene plina u Europi odletjele u nebo zbog nametnutih sankcija, čini se kako Rusija svakodnevno pali ogromne količine prirodnog plina, piše BBC.

Snimke sateliteta pokazale su infracrvenu radijaciju koja dolazi iz postojenja Portovaja, nedaleko od granice s Finskom, a stručnjaci procijenjuju kako se dnevno pali čak 4.34 milijuna kubičnih metara plina, vrijednog oko 10 milijuna dolara.

August 26, 2022 Trending: As Europe's energy costs skyrocket, Russia is burning off large amounts of natural gas at the Portovaya plant. #Russia #EU #EnergyCrisis #Today #PR pic.twitter.com/CXWvEMs9z8