Pulski odgajatelji najavljuju štrajk upozorenja: 'Plaće moraju biti usklađene sa zakonima RH'

Zaposlenici Dječjih vrtića Pula najavili su jednodnevni štrajk zbog svojih plaća, za idući petak, 28. lipnja, a prije toga će zatražiti izjašnjavanje gradskih vijećnika i političkih stranaka o toj temi i poštivanju zakona, najavili su iz Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Voditelj pulskog ureda Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Rajko Kutlača na konferenciji za novinare u Puli rekao je da temeljem zakonskih odredbi već mjesecima od Grada Pule traže usklađivanje plaća u dječjim vrtićima s onima u osnovnim školama, no da pregovori nisu dali nikakvog rezultata.

Najavio je i da će prije toga, u utorak 25. lipnja, na dan održavanja sjednice pulskog Gradskog vijeća otići pred gradsku palaču i zatražiti izjašnjavanje gradskih vijećnika i političkih stranaka o ovoj temi i poštivanju zakona. Dodao je kako očekuje podršku roditelja i da idući petak, 28. lipnja, ne dovode djecu u vrtiće.

"Mi, slijedom zakona, djecu koja nemaju drugo rješenje moramo prihvatiti, ali molimo roditelje da iskažu solidarnost i razumijevanje za odgajatelje i daju im svoju podršku nedovođenjem djece u vrtić. Govorimo o zakonima RH, odnosno o Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju", naglasio je Kutlača. Dodao je da temeljem tih zakonskih odredbi od Grada Pule traže usklađivanje plaća u dječjim vrtićima s onima u osnovnim školama. "Nažalost, pregovori oko usklađivanja plaća traju mjesecima, do sada nismo imali uspjeha", rekao je sindikalac Kutlača.

Dodao je da, koliko zna, Grad najavio inicijativu u sklopu Udruge gradova kojim će tražiti od države sufinanciranje predškolskog odgoja. "To podržavamo, ali to nema veze s našim zahtjevima", istaknuo je Kutlača. Priznao je kako su plaće odgojitelja posljednjih nekoliko godina značajno rasle. No, dodao je kako su do 2019. plaće u vrtićima bile jednake onima u školama, a od onda, kaže, one samo padaju.

