Puljak o kandidatu HDZ-a: 'Točno tako izgleda svaki 'svestranački' kandidat Andreja Plenkovića'

Gradski odbor HDZ-a u Splitu objavio je u četvrtak da će njihov kandidat na predstojećim izborima za gradonačelnika biti dr. Zoran Đogaš. On je istaknuo kako nije u stranci niti planira biti. Kao jedan od razloga svoje kandidature naveo je taj da smatra da Split spava u stanju zimskog sna i da ga se treba probuditi.

Nije dugo trebalo čekati na reakciju Ivice Puljka, gradonačelnika u ostavci. Na Facebooku je naveo kako se dogodilo ono što su najavljivali i očekivali te da će se u Splitu voditi politička borba koja će odlučivati o budućnosti ne samo Splita, već i Hrvatske.

Status prenosimo u cijelosti.

"Dogodilo se ono što smo najavljivali i očekivali. U Splitu će se voditi politička borba koja će odlučivati o budućnosti našega grada, ali i Hrvatske. Ja mogu i želim biti kandidat uvođenja reda i principa jednakih za sve, a svejedno mi je tko je kandidat koji može biti kandidat bilo koje od starih stranaka i politika.

U Hrvatskoj i u Splitu je na djelu zadnji stadij HDZ-a. Znali smo da HDZ traži nestranačkog kandidata, iza kojeg može sakriti svoj uhodani model operiranja po Hrvatskoj. Što je kandidat veći to bolje, što je kandidat manje sličan HDZ-u, to bolje. U Splitu zato imamo protukandidata koji kaže da je mogao biti kandidat bilo koje stranke. A to je zadnje što u politici možete biti i tvrditi da imate svoj "ja". Točno tako izgleda svaki "svestranački" kandidat Andreja Plenkovića, bilo da je u pitanju pozicija ministra na koju od sramote više ne može staviti nikog iz svoje kadrovski devastirane stranke, bilo da je u pitanju pozicija gradonačelnika Splita.

Za razliku od Vlade čiji premijer nema hrabrosti stati pred birače, nego se svako malo rekonstruira, mi smo ponosni što će Split imati šansu izravno presuditi želi li politiku HDZ-ovih povlaštenih maski koje nisu ukinute ili politiku principa, reda i javnih natječaja, jednakih šansi za sve. Cijela Hrvatska moći će gledati Split u kojem će se odlučivati o tome treba li nama ravnopravna budućnost ili povlaštena prošlost. Ja vjerujem da Splićani znaju koji smjer žele. Zato sam i vratio odluku u njihove ruke. Split je za budućnost, Split je budućnost!", navodi se u statusu.