Dr. Zoran Đogaš: HDZ me kandidira za gradonačelnika Splita. Nisam u stranci, niti mislim biti

Dr. Zoran Đogaš, kandidat HDZ-a za splitskog gradonačelnika medijima se obratio nakon sjednice GO HDZ-a, na kojem je bio, i to ispred zgrade medicinskog fakulteta u kojem radi i čiji je dekan bio.

-Zatečen sam ovom situacijom. Dobio sam poziv koji je apsolutno iznenađenje – rekao je dr. Đogaš. Kaže da je dobio odriješene ruke za izbor svojih suradnika, odnosno zamjenika gradonačelnika.

- Split spava, u stanju je zimskog sna, a ovakve podjele i razjedinjenost ne vodi nigdje. Imam iskustva u vođenju sustava, treba promijeniti paradigmu. Prozor mogućnosti se ukazao, a za to je najzaslužniji HDZ. Nisam u stranci, niti mislim biti, a HDZ me je pozvao bi li bio kandidat. Nakon nekoliko dana promišljanja, gledajući čitavu situaciju da ovaj grad treba probuditi, odlučio sam to – rekao je dr. Đogaš. Istaknuo je da ima potporu čitave vertikale, od Gradskog odbora do premijera Plenkovića koji mu je obećao svu moguću potporu.

-Bez vertikale ništa se ne može napraviti. To je osigurano. Postoji niz ljudi koji do sad nisu bili istaknuti, a sada bi voljeli biti dio ove priče i pomoći. U ovom trenutku mora se napraviti kirurški rez. Ako je najveća stranka mogla napraviti iskorak, mogu i svi ostali da se uhvatimo za isti štap. Osjetio sam pozitivnu energiju da se to napravi i zato sam pristao– rekao je dr. Đogaš i dodao kako mu je Split, u kojem se rodio, sve dao.

-Ako mogu pomoći Splitu, vrlo rado. Mislim da sam u stanju okupiti puno ljudi koji će napraviti pomak. Nikakve podjele, nikakvi sukobi. Želim učiniti nešto dobro za svoju djecu – kaže dr. Đogaš. Zaključio je kako će se postaviti pozitivno i afirmativno i očekuje da će okupiti takav tim.

