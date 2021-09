Mladić (18) naoružan do zuba ušetao na fakultet i počeo pucati: Najmanje 8 mrtvih

Na ruskom Državnom sveučilištu u Permu došlo je do pucnjave. Na snimkama s mjesta događaja vidi se kako ljudi bježe iz zgrade kroz prozore.

Prema posljednjim informacijama, preminulo je osam osoba, a još šest ih je ozlijeđeno, prenosi Russia Today. Portal Gazeta.ru navodi i kako je napadač ubijen.

Sveučilište je preko društvenih medija upozorilo sve koji su na kampusu da ga napuste ili da se zatvore u sobe.

Uznemirujući prizori osoba koje skaču kroz prozore proširili su se društvenim mrežama.

#BREAKING: Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman



