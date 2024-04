Militanti napali policajce u Rusiji: Bacali eksplozive i pucali na postaju, sedam osoba ubijeno

Dva policajca ubijena su, a još je četvero ozlijeđenih u napadu militanata u Rusiji ove nedjelje u večernjim satima, potvrdio je ruski medij Tass. Do pucnjave je došlo u ruskoj karačajsko-čerkeskoj regiji na Sjevernom Kavkazu, a petorica napadača ubijena su na mjestu događaja.

- Dva policijska službenika upućena iz ogranka Ministarstva unutarnjih poslova u regiji Kurgan su ubijena. Dva službenika iz odjela prometne policije Ministarstva unutarnjih poslova u regiji Karačaj-Čerkasi, pripadnik regionalne postrojbe Nacionalne garde i policajac iz regije Kurgan su stradali - potvrdilo je ministarstvo u objavljenom priopćenju.

🇷🇺 During the morning early hours, a police post in the area of Karachay-Cherkessia of the Russian Federation came under attack by Chechen insurgents.



As a result of the attack, four Russian policemen were injured and one was killed. Two militants were eliminated. pic.twitter.com/KHM84BbHmc