Publika u mraku, a govornici obasjani tek snopom svjetla: Predavanja su se slušala u jednom dahu

Nisam znao što očekivati, a mislim da još uvijek nisam niti svjestan što sam to točno dobio – jedan je od komentara sudionika Večernjakove konferencije „Digitalna Hrvatska: Kraj budućnosti“ koja je u petak navečer održana u Francuskom paviljonu u Zagrebu uz pokroviteljstvo Telemacha. Bio je to sve samo ne klasični format u kojem je publika bila u potpunom mraku, a govornici obasjani tek jednim snopom svjetla. Publika je u jednom dahu slušala predavanja Korada Korlevića, Igora Rudana, Davora Brukete, Dunje Trojan i Roberta Kopala.

- Kakav crnjak – prigodnom šalom svoje je predavanje otvorio naš najpoznatiji astronom Korado Korlević koji je ponudio i ne baš tako ružičasto viđenje na period koji je pred nama.

- Govori se o istraživanju svemira u smislu da će ljudi putovati do drugih planeta, pa možda jednom i zvijezda, ali to se neće dogoditi. Ljudi će možda i doći na Mars, ali neke druge pothvate radit će strojevi. Umjetna inteligencija i strojevi putovat će kroz našu galaksiju, a ako budu željeli možda i nas, ljude, povedu na ta putovanja. Ali ne kao ljude, nego će na nešto nalik USB sticku staviti naše genome i onda nas isprintati oko neke zvijezde. Ljudski genom je težak oko 3 gigabajta, dosta skromno, tako da to printanje ljudi kraj drugih zvijezda uopće neće dugo trajati – opisao je Korlević koji je pojasnio kako smo se na ovaj put o kojem govori krenuli 2015. godine kada smo pustili prve algoritme da pišu sami sebe i od tada razvijaju samosvijesti. Na pozornicu je potom došao Igor Rudan koji je govorio o kibernetičkim ljudima.

- Već danas imamo implantante za sluh, vid, umjetne ruke i šake i slično. Tu ljudi rade nešto što razumiju, ali paralelno s tim ljudi su se počeli igrati i s nečime što ne razumiju, a to je svijest, inteligencija. Ono o čemu ste vjerojatno čitali jest pokušati razumjeti, pomoću umjetne inteligencije, kako neuroni rade i onda predvidjeti što se zbiva u mozgu. To je u biti čitanje misli, čitanje onoga što ćemo željeti napraviti, čak i nesvjesno. Moći ćemo predviđati misli – najavio je Rudan koji je priznao kako ne zna kako će to utjecati na čovječanstvo.

Davor Bruketa pojasnio je kako u skoroj budućnosti mi više nećemo gledati oglase nego će oni gledati i čitati nas. Dunja Trojan pričala je o tome kako industrija video igara utječe na, doslovno, pola čovječanstva, jer čak 3,6 milijardi ljudi svakodnevno „gejmaju“ na konzolama, računalima, mobitelima, ali i o tome kako bi bez videoigara, primjerice, bilo nemoguće liječnicima obavljati neke operativne zahvate. Robert Kopal govorio je o sigurnosnim izazovima, autonomnim dronovima i tome zbog čega smatra da nam za koliko-toliko sigurnu plovidbu kroz iduća desetljeća treba europska vojska. Cijelu konferenciju moguće je pogledati i online na YouTube kanalu Večernjeg lista.