Kralj Charles danas će se obratiti javnosti; ljudi i lideri diljem svijeta odaju počast Elizabeti II.

Dok svjetski čelnici šalju brzojave sućuti zbog smrti Elizabete II., obični Britanci i ljudi diljem svijeta na svoj način odaju počast ženi koja je bila lice nacije više od 70 godina.

Tijek događaja:

8:57 - Japanski premijer Fumio Kishida u petak je izrazio žaljenje zbog "velikog gubitka" za međunarodnu zajednicu nakon smrti kraljice Elizabete II., izražavajući svoju "duboku tugu", dok je kineski predsjednik izrazio sućut kraljevskoj obitelji, vladi i britanskom narodu.

"Odlazak kraljice, koja je vodila Ujedinjeno Kraljevstvo kroz turbulentna vremena u svijetu, veliki je gubitak ne samo za britanski narod nego i za međunarodnu zajednicu", rekao je Kishida.

Kraljica Elizabeta II "vladala je 70 godina, što je najduža vladavina u povijesti, i odigrala je iznimno važnu ulogu za globalni mir i stabilnost", rekao je japanski čelnik.

"Uvelike je pridonijela jačanju odnosa između Japana i Ujedinjenog Kraljevstva, posebno posjetom Japanu 1975.", rekao je, dodavši: "Japanska vlada šalje svoju iskrenu sućut britanskoj monarhiji, britanskoj vladi i narodu" .

Japan će istaknuti svoje zastave na pola koplja u znak počasti preminuloj kraljici, najavio je glasnogovornik japanske vlade Hirokazu Matsuno.

8:45 - Kineski predsjednik Xi Jinping izrazio je "iskrenu sućut britanskhttps://www.vecernji.hr/showbiz/camilla-je-bila-najomrazenija-zena-u-britaniji-a-javnost-je-bila-u-soku-kada-su-objavljeni-njezini-razgovori-s-charlesom-1615881oj vladi i narodu" u kratkoj izjavi koju su objavili kineski državni mediji.

"Xi Jinping, u ime kineske vlade i kineskog naroda, baš kao i u svoje osobno ime, izražava duboku sućut", navodi se u izjavi.

"Njezin odlazak je velik gubitak za britanski narod", rekao je Jinping.

"Xi Jinping naglasio je da pridaje veliku važnost razvoju odnosa Kine i Ujedinjenog Kraljevstva", navodi se u izjavi te se dodaje kako je kineski predsjednik "spreman raditi s kraljem Charlesom III. na promociji zdravog i stabilnog razvoja bilateralnih odnosa na korist dvije zemlje i njihovih naroda".

8:15 - Među javnim osobama koje su odale počast preminuloj britanskoj kraljici Elizabeti II. je i osnivač Microsofta Bill Gates.

- Osjećam se počašćenim što sam upoznao kraljicu Elizabetu i vrlo sam tužan zbog njezinog odlaska. Moja najdublja sućut kraljevskoj obitelji i britanskom narodu - napisao je Gates na Twitteru.

I feel honored to have met HM Queen Elizabeth, and I am very sad to hear of her passing. My deepest condolences to the Royal Family and the British people.