Prosinačka inflacija oštro pala u Njemačkoj, cijene u Hrvatskoj izmakle kontroli

U mjesecu prosincu, u odnosu na studeni, potrošačke su cijene u Njemačkoj pale 0,8 posto, a godišnja stopa inflacije spustila se na 8,6 posto! Nijemci su vijest o "iznenađujuće oštrom padu cijena" čekali mjesecima, no ona, kažu, još ni izdaleka nije razlog za slavlje.



Ekonomisti sada govore kako je izglednije da će njemačka ekonomija zapeti u stagflaciji, a ne u recesiji. Ni jedno ni drugo nije za poželjeti, a ako bi se već biralo manje zlo, onda bi to ipak bila kratka i plitka recesija kakva se, naprimjer, očekuje u Hrvatskoj, umjesto stagflacije. Stagflacija znači da slijedi dugo razdoblje visoke inflacije i slabog ili nikakvog rasta, odnosno tavorenja na mjestu. Pad cijena u prosincu povezuje se uz neke poteze njemačke vlade u energetskom sektoru pa je tako godišnja inflacija kod energenata pala s 38 na 24 posto, dok su cijene usluga porasle s 3,6 na 3,9 posto. No, blago je pao i indeks potrošačkih cijena hrane s 21 na 20 posto.