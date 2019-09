Pronašla bocu s pepelom preminulog, novcem i porukom: Sjedila sam i plakala kao dijete

Boca s pepelom preminulog muškarca iz Texasa, pismom i 4 dolara isplivala je na obali Floride.

Pronašla ju je narednica Paula Pendleton iz šerifovog ureda okruga Walton na floridskoj plaži Panhandle.

– Kada sam je pročitala, sjedila sam u automobilu i plakala kao dijete – priznala je policajka koja je i sama izgubila supruga prije godinu dana.

Naime, riječ je o pepelu 39-godišnjeg Briana Mullinsa, vozača kamiona iz Garelanda u Texasu koji je iznenada preminuo. Njegova majka Darlene Mullins odlučila ga je poslati na njegovo posljednje putovanje.

– Bio je strastveni ribolovac. Želio je proputovati svijet – rekla je majka koja mu je odlučila ispuniti snove jer je oduvijek želio loviti ribu na oceanu.

Majka preminulog bocu je dala svojim rođacima u Floridi i oni su je bacili u ocean.

No, nakon nekog vremena je isplivala na obalu.

– Pozdrav. Ova boca sadrži pepeo moga sina Briana koji je iznenada i neočekivano preminuo 9. ožujka 2019. godine. Boca je poslana iz Destina na Floridi. Ako je pronađete, molim vas da me nazovete ili pošaljete mi poruku. Ostavila sam 4 dolara za poziv. Slobodno dodajte svoju vlastitu poruku i onda ga ponovno oslobodite. Moj sin je bio 39 godina star kada je preminuo i bio je jako voljen. Molim vas, pustite ga da putuje – pisalo je u poruci.

U boci je bila još jedna poruka koju je napisala kćer preminuloga.

– Pozdrav, moje ime je Peyton. Ja sam Brianova kćer. Otac je preminuo kad sam imala 14 godina. To je pogodilo našu obitelj jako i dosad nam je bilo teško. No, kao što je baka rekla, volio je biti slobodan. To je upravo ono što mi radimo – napisala je djevojčica.

Kao što je obitelj željela, policajka je bocu vratila u more na Brianovo drugo putovanje.

